張文綺自曝日本錄影慘兮兮 倒臥浴缸求助無門

手握多個綜藝節目主持棒的張文綺，深受觀眾喜愛。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經參加《超級星光大道》、《明日之星Super Star》又成為多個綜藝節目主持人的張文綺，深受觀眾喜愛，近日她在節目中分享自己曾經在日本出外景時，對當地食物不能適應，半夜上吐下瀉，甚至癱軟倒臥在浴缸的慘況。

張文綺在節目裡說自己2025年一出門就不平安。（翻攝自YouTube）

張文綺在《11點熱吵店》透露，2025年對她而言根本就是「只要一出門，就沒有太平安的事」，她提到前陣子到日本錄外景節目，吃了生食之後身體強烈不適，剛開始張文綺以為只是單純的水土不服，到了深夜，她竟然開始上吐下瀉，整個人身體也癱軟無力。最誇張的是，她一度還吐到胃痙攣，連膽汁都吐出來，同房的工作人員回到房間時，才發現她倒臥在浴缸。

張文綺在日本貢獻出第一次海外就醫的經歷。（翻攝自臉書）

突如其來的狀況，讓眾人無所適從，緊急將她送到急診。張文綺解釋，當時她從馬桶起身瞬間，整個人突然力氣被抽空，癱軟跌進浴缸，虛弱到無法拿起手機求救。好在送往當地醫院急診後，逐漸穩定，張文綺說，這也是她第一次在國外看醫生，掛號費高達新台幣1萬元。

