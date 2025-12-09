《百分之一相對論》耗資百萬「轉生艙」曝光 陳漢典率時空探員破謎案

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創沉浸式戲劇推理實境節目《百分之一相對論》由映底子國際傳媒打造，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍操盤，找來陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本組成「時空探員」，帶觀眾穿梭時空破解離奇事件。今（9日）節目釋出「劇情設計花絮」，首度剖開三大單元的背景與幕後設定，劇情走向、取材來源一次攤開。

《百分之一相對論》融合戲劇、密室逃脫、劇本殺等元素，拍攝橫跨嘉義大林、北投眷村與台北藝術大學，打造大範圍戶外實景，突破常見室內密室限制，也跳脫傳統綜藝拍攝模式。北投場景甚至在播出前就同步經營實體密室逃脫場館，將節目與遊戲串成IP世界觀，擴張跨次元娛樂版圖。

請繼續往下閱讀...

導演郭方儒希望觀眾除了沉浸在劇情外，也能像「名偵探柯南」一樣參與推理過程。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

導演郭方儒透露，劇情靈感均來自土地上的傳說故事，他希望觀眾一邊沉浸劇情，一邊像「名偵探柯南」般推理解謎，「對本來就有玩密室逃脫的觀眾來說肯定很興奮，會很想挑戰那些曲折案情；但平常看綜藝節目的觀眾可能要花一點時間適應節奏，但請放心，有漢典哥帶領默契良好的探員，加上偉晉加入，節目效果真的很不錯。」他也鼓勵熱愛推理、團康遊戲的觀眾，到密室場館親身體驗另一版本的沉浸玩法。

《百分之一相對論》NPC化身虎姑婆難分真假 梁以辰嚇歪驚嘆：看到鬼喔？（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

首單元「月明村的虎靈傳說」描述村內孩童接連失蹤，探員們受命查案。鄭茵聲飾演村長特助的NPC，但實際身分竟是虎姑婆假扮，故意使探員迷惑判斷。梁以辰得知真相嚇到直喊：「是看到鬼喔？」驚悚氣氛瞬間拉滿。

陳漢典大讚馬力歐是讓他最入戲的NPC 。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

馬力歐化身別墅中的管家NPC，穿上和服穿梭在實境節目中引導主持群去破解各種線索。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

第二單元「歡迎來到黎明別館」則在北投日式洋房展開斷頭命案，馬力歐擔任和服管家NPC，帶領探員破解線索。他坦言拿到劇本時「很興奮但又很慌張」，擔心實境拍攝狀況未知、怕拖累節奏。導演郭方儒笑回：「他真的很厲害，還一直道歉說怕搞砸，結果現場是最了解劇情的人。」陳漢典也盛讚：「馬哥（指馬力歐）是我覺得最入戲的NPC，可以推動劇情，還能跟我們開玩笑，絕對是高手。」

黃偉晉成為《百分之一相對論》當中不可獲缺的探員之一。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

第三單元「梅花梅花幾月開」帶出一樁高校霸凌案連結神秘科幻組織，卡司找來原子少年出身的FEniX MAX、Saturnday潘永安與「地球組」陳廷軒跨界演出，引發網路討論。首次演戲的MAX說，看見實境現場與浮誇道具，直呼：「這節目很猛，很想趕快看到完成品。」為打造科幻儀式感，節目重金製作「轉生艙」實體道具，一個場景就耗資百萬，黃偉晉也震撼表示：「真的會嚇到，不敢相信一個實境節目會做到這種程度，超出想像。」

「FEniX」 的MAX首度參與戲劇類型演出。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

《百分之一相對論》設定六位探員隸屬神秘組織「TDIP時空調查局」，負責導正時空亂流、揭開百分之一的真相。節目首季將帶領觀眾接連走進三段時空錯位事件，搭配金獎影視演員加入NPC陣容，風格集燒腦、驚悚、懸疑與情感於一身。節目將於2026年1月4日起每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起每週六晚間10點移師三立都會台播出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法