自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《百分之一相對論》耗資百萬「轉生艙」曝光 陳漢典率時空探員破謎案

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創沉浸式戲劇推理實境節目《百分之一相對論》由映底子國際傳媒打造，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍操盤，找來陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本組成「時空探員」，帶觀眾穿梭時空破解離奇事件。今（9日）節目釋出「劇情設計花絮」，首度剖開三大單元的背景與幕後設定，劇情走向、取材來源一次攤開。

《百分之一相對論》融合戲劇、密室逃脫、劇本殺等元素，拍攝橫跨嘉義大林、北投眷村與台北藝術大學，打造大範圍戶外實景，突破常見室內密室限制，也跳脫傳統綜藝拍攝模式。北投場景甚至在播出前就同步經營實體密室逃脫場館，將節目與遊戲串成IP世界觀，擴張跨次元娛樂版圖。

導演郭方儒希望觀眾除了沉浸在劇情外，也能像「名偵探柯南」一樣參與推理過程。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）導演郭方儒希望觀眾除了沉浸在劇情外，也能像「名偵探柯南」一樣參與推理過程。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

導演郭方儒透露，劇情靈感均來自土地上的傳說故事，他希望觀眾一邊沉浸劇情，一邊像「名偵探柯南」般推理解謎，「對本來就有玩密室逃脫的觀眾來說肯定很興奮，會很想挑戰那些曲折案情；但平常看綜藝節目的觀眾可能要花一點時間適應節奏，但請放心，有漢典哥帶領默契良好的探員，加上偉晉加入，節目效果真的很不錯。」他也鼓勵熱愛推理、團康遊戲的觀眾，到密室場館親身體驗另一版本的沉浸玩法。

《百分之一相對論》NPC化身虎姑婆難分真假 梁以辰嚇歪驚嘆：看到鬼喔？（映底子國際傳媒股份有限公司提供）《百分之一相對論》NPC化身虎姑婆難分真假 梁以辰嚇歪驚嘆：看到鬼喔？（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

首單元「月明村的虎靈傳說」描述村內孩童接連失蹤，探員們受命查案。鄭茵聲飾演村長特助的NPC，但實際身分竟是虎姑婆假扮，故意使探員迷惑判斷。梁以辰得知真相嚇到直喊：「是看到鬼喔？」驚悚氣氛瞬間拉滿。

陳漢典大讚馬力歐是讓他最入戲的NPC 。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）陳漢典大讚馬力歐是讓他最入戲的NPC 。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

馬力歐化身別墅中的管家NPC，穿上和服穿梭在實境節目中引導主持群去破解各種線索。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）馬力歐化身別墅中的管家NPC，穿上和服穿梭在實境節目中引導主持群去破解各種線索。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

第二單元「歡迎來到黎明別館」則在北投日式洋房展開斷頭命案，馬力歐擔任和服管家NPC，帶領探員破解線索。他坦言拿到劇本時「很興奮但又很慌張」，擔心實境拍攝狀況未知、怕拖累節奏。導演郭方儒笑回：「他真的很厲害，還一直道歉說怕搞砸，結果現場是最了解劇情的人。」陳漢典也盛讚：「馬哥（指馬力歐）是我覺得最入戲的NPC，可以推動劇情還能跟我們開玩笑，絕對是高手。」

黃偉晉成為《百分之一相對論》當中不可獲缺的探員之一。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）黃偉晉成為《百分之一相對論》當中不可獲缺的探員之一。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

第三單元「梅花梅花幾月開」帶出一樁高校霸凌案連結神秘科幻組織，卡司找來原子少年出身的FEniX MAX、Saturnday潘永安與「地球組」陳廷軒跨界演出，引發網路討論。首次演戲的MAX說，看見實境現場與浮誇道具，直呼：「這節目很猛，很想趕快看到完成品。」為打造科幻儀式感，節目重金製作「轉生艙」實體道具，一個場景就耗資百萬，黃偉晉也震撼表示：「真的會嚇到，不敢相信一個實境節目會做到這種程度，超出想像。」

「FEniX」 的MAX首度參與戲劇類型演出。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）「FEniX」 的MAX首度參與戲劇類型演出。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

《百分之一相對論》設定六位探員隸屬神秘組織「TDIP時空調查局」，負責導正時空亂流、揭開百分之一的真相。節目首季將帶領觀眾接連走進三段時空錯位事件，搭配金獎影視演員加入NPC陣容，風格集燒腦、驚悚、懸疑與情感於一身。節目將於2026年1月4日起每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起每週六晚間10點移師三立都會台播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中