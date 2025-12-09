林森北竟用「去五木」代稱？資深主持人曝年少KTV暗號引騷動

〔記者傅茗渝／台北報導〕蛇年行將告尾，公視台語台招牌益智節目《全家有智慧》也迎來複賽高峰，晉級隊伍將角逐百萬決賽門票。金鐘演員蘇達、「台版渡邊直美」Amanda、主播蔡逸帆與知名中醫師陳峙嘉同場過招，各自率領親友團拚腦力、搶積分。

林美秀勉勵台語新演員，把握每次上台機會。（公視台語台提供）

主持陣容方面，由曾獲金馬、金鐘獎最佳女配角的林美秀坐鎮，她見蘇達帶著公視台語台表演班的年輕演員出戰，也不忘以前輩之姿提醒珍惜舞台，「未來有很多很棒的戲劇，都需要會講台語的演員演出，大家可以在『全家有智慧』節目上多學台語。」

金鐘演員蘇達、Amanda（劉紀範）、主播蔡逸帆與知名中醫師陳峙嘉一字排開，各自率領親朋好友希望搶下百萬決賽唯一門票。（公視台語台提供）

複賽題目難度提升，但新人表現亮眼。在「鬥陣搶擂台」單元中需靠圖片線索推敲俗語，玨君看到狗前有一盤骨頭，竟妙答「餓狗數想豬肝骨」，高段台語程度連隊友都驚呼；害羞的周巧蓉在蘇達鼓勵下成功答出「慢牛厚屎尿」。曾柏翔面對題目中兩個站在夜色中的人毫無頭緒，在阿松暗示「看天上」後突然開竅，迅速說出「有時星光有時月光」，象徵風水輪流轉、黑暗終會過去，連續兩題得分助隊領先Amanda陣營。

蘇達（左）率領台語台表演班新演員比拚台語，（右起）周巧蓉、玨君、曾柏翔。（公視台語台提供）

初賽曾拿下1萬1000元的Amanda這回信心滿滿，笑喊希望再次把獎金帶回家「慢慢哺」。林美秀還幽默對她媽媽確認：「上次的獎金有沒有拿到？」媽媽秒答：「有！」隊友卻狐疑追問：「有嗎？」Amanda趕緊露出靦腆笑容補一句：「有啦！有啦！」她日前才在社群宣布擔任好友Lulu婚禮伴娘，製作單位也順勢祭出婚宴題「辦桌的『菜尾仔』是什麼意思？」母女倆沈著作答「剩菜」，婚禮知識看來相當紮實。

Amanda開心宣布擔任好友Lulu伴娘，節目也特別針對喜宴出題。（公視台語台提供）

錄影現場笑料不斷，某題問到「台北林森北路中的『林森』命名與什麼有關？」現場答案分裂，有人指自然景觀，有人選人名。主持資深的錢毅則直選「日語五木的意思」，還大方分享年少時若與朋友相約林森北路KTV會以暗語「去五木」聯絡，「聽得懂的人就一起去。」阿松也體貼替他補一句：「這段話最重要的是『年輕的時候』現在沒有啦！」全場笑翻。更多趣味橋段將於12月9日晚間8點在第14台公視台語台《全家有智慧》播出。

廣播、電視主持人錢毅（中）透露年輕時要朋友去林森北路唱歌，都會用暗號「去五木」。（公視台語台提供）

