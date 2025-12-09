自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林森北竟用「去五木」代稱？資深主持人曝年少KTV暗號引騷動

〔記者傅茗渝／台北報導〕蛇年行將告尾，公視台語台招牌益智節目《全家有智慧》也迎來複賽高峰，晉級隊伍將角逐百萬決賽門票。金鐘演員蘇達、「台版渡邊直美」Amanda、主播蔡逸帆與知名中醫師陳峙嘉同場過招，各自率領親友團拚腦力、搶積分。

林美秀勉勵台語新演員，把握每次上台機會。（公視台語台提供）林美秀勉勵台語新演員，把握每次上台機會。（公視台語台提供）

主持陣容方面，由曾獲金馬、金鐘獎最佳女配角的林美秀坐鎮，她見蘇達帶著公視台語台表演班的年輕演員出戰，也不忘以前輩之姿提醒珍惜舞台，「未來有很多很棒的戲劇，都需要會講台語的演員演出，大家可以在『全家有智慧』節目上多學台語。」

金鐘演員蘇達、Amanda（劉紀範）、主播蔡逸帆與知名中醫師陳峙嘉一字排開，各自率領親朋好友希望搶下百萬決賽唯一門票。（公視台語台提供）金鐘演員蘇達、Amanda（劉紀範）、主播蔡逸帆與知名中醫師陳峙嘉一字排開，各自率領親朋好友希望搶下百萬決賽唯一門票。（公視台語台提供）

複賽題目難度提升，但新人表現亮眼。在「鬥陣搶擂台」單元中需靠圖片線索推敲俗語，玨君看到狗前有一盤骨頭，竟妙答「餓狗數想豬肝骨」，高段台語程度連隊友都驚呼；害羞的周巧蓉在蘇達鼓勵下成功答出「慢牛厚屎尿」。曾柏翔面對題目中兩個站在夜色中的人毫無頭緒，在阿松暗示「看天上」後突然開竅，迅速說出「有時星光有時月光」，象徵風水輪流轉、黑暗終會過去，連續兩題得分助隊領先Amanda陣營。

蘇達（左）率領台語台表演班新演員比拚台語，（右起）周巧蓉、玨君、曾柏翔。（公視台語台提供）蘇達（左）率領台語台表演班新演員比拚台語，（右起）周巧蓉、玨君、曾柏翔。（公視台語台提供）

初賽曾拿下1萬1000元的Amanda這回信心滿滿，笑喊希望再次把獎金帶回家「慢慢哺」。林美秀還幽默對她媽媽確認：「上次的獎金有沒有拿到？」媽媽秒答：「有！」隊友卻狐疑追問：「有嗎？」Amanda趕緊露出靦腆笑容補一句：「有啦！有啦！」她日前才在社群宣布擔任好友Lulu婚禮伴娘，製作單位也順勢祭出婚宴題「辦桌的『菜尾仔』是什麼意思？」母女倆沈著作答「剩菜」，婚禮知識看來相當紮實。

Amanda開心宣布擔任好友Lulu伴娘，節目也特別針對喜宴出題。（公視台語台提供）Amanda開心宣布擔任好友Lulu伴娘，節目也特別針對喜宴出題。（公視台語台提供）

錄影現場笑料不斷，某題問到「台北林森北路中的『林森』命名與什麼有關？」現場答案分裂，有人指自然景觀，有人選人名。主持資深的錢毅則直選「日語五木的意思」，還大方分享年少時若與朋友相約林森北路KTV會以暗語「去五木」聯絡，「聽得懂的人就一起去。」阿松也體貼替他補一句：「這段話最重要的是『年輕的時候』現在沒有啦！」全場笑翻。更多趣味橋段將於12月9日晚間8點在第14台公視台語台《全家有智慧》播出。

廣播、電視主持人錢毅（中）透露年輕時要朋友去林森北路唱歌，都會用暗號「去五木」。（公視台語台提供）廣播、電視主持人錢毅（中）透露年輕時要朋友去林森北路唱歌，都會用暗號「去五木」。（公視台語台提供）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中