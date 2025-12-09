自由電子報
娛樂 最新消息

台灣No.1 「最強高中生」Ray全台首位最佳實境直播主

台灣最強高中生Ray在美國節目中秀出台灣護照。（翻攝自YT）台灣最強高中生Ray在美國節目中秀出台灣護照。（翻攝自YT）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因與美國實況主Kai Cenat成為好友被封為「台灣最強高中生」的Ray，近日桂冠加身，他在2025 The Streamer Awards頒獎典禮上榮獲「Best Reality Streamer」（最佳實境實況主）獎項，也是台灣首位獲得該獎項的人。

台灣最強高中生Ray在2025 The Streamer Awards頒獎典禮上榮獲「Best Reality Streamer」（最佳實境實況主）獎項。（翻攝自IG）台灣最強高中生Ray在2025 The Streamer Awards頒獎典禮上榮獲「Best Reality Streamer」（最佳實境實況主）獎項。（翻攝自IG）

2025 The Streamer Awards官方社群上也貼出祝賀文，並表示「Ray成功將直播內容穿插在現實生活與電腦世界之間，成功為觀眾呈現兩種不同精采體驗，且表現相當完美」。

在歐美擁有高知名度的Ray，今年3月回歸實況圈，除了直播之外也創辦自己的服飾品牌，並與知名運動品牌合作，無論從哪個角度看，都成為人生勝利組。

Ray是首位在2025 The Streamer Awards獲「Best Reality Streamer」的台灣人。（翻攝自X）Ray是首位在2025 The Streamer Awards獲「Best Reality Streamer」的台灣人。（翻攝自X）

