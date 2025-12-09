2026雙火年將至！「會用AI＋懂行銷」賺翻 房產族恐卡死

沈嶸指出明年將是「平穩暴發提升年」。（沈嶸提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年將迎來丙午馬年，因「丙火」與「午火」能量相疊，命理師沈嶸形容為罕見的「雙火年」，象徵「火上加火」的躍升狀態。她以通靈結合紫微斗數分析指出，明年將是「平穩暴發提升年」，任何累積都可能加速顯化，無論財富、努力、錯誤或情緒，都將被迅速放大，因此能否掌握趨勢，將成為2026的關鍵命題。她回顧2025流年後，再度解析2026年「天干四化」變化，提出趨吉避凶與財運佈局方向。

2025年的「天機化祿」使AI科技高速成長。（翻攝自pexels）

2025年的「天機化祿」使AI科技高速成長，滲透文書行政、軟體資訊、美編影像、金融分析與自媒體產業，許多人靠押對AI、半導體投資而獲利。今年的能量讓科技、宗教、智慧領域普遍受惠，但一進入2026，轉為「天同化祿」，在通膨壓力與AI衝擊下，人們開始追求放鬆與快樂，小確幸消費、毛孩經濟、療癒商品、公仔與可愛風格成為普遍需求，人們寧願為取暖與快樂多付錢。因此享樂消費將走向兩極，平價療癒與極致奢華各自成形，高資產族願意加碼SPA、精品旅遊、珠寶、豪宅等頂級享受，市場正被推往「要嘛價格甜、要嘛奢到頂」的二分結構。

談到經濟競爭，2025的「天梁化權」象徵政府掌控力加強，房屋稅2.0、限貸政策、豪宅稅新制都讓房市降溫，而AI查稅技術更讓金流透明化，逃漏稅空間縮小。傳統產業則在國際關稅衝擊下爆發倒閉、虧損與無薪假潮。這股能量延伸至2026，來年進入「天機化權」，意味市場利潤變薄、競爭加劇，「努力可能不再等於回報」，甚至出現「努力貶值」。2026年會做還不夠，要讓人看見。凡是專業人士、命理師、講師、醫療與顧問業者，都必須積極影音化、社群化，透過短影音、直播、內容行銷讓市場認識自己，曝光度才會轉為收入，名聲與流量才是接案的前提。

川普推出「對等關稅」掀起全球金融震盪，日本首相高市早苗強調台海議題也引來中國制裁。（翻攝自X）

回顧國際格局，2025「紫微化科」象徵強權決定局勢，川普推出「對等關稅」掀起全球金融震盪，而日本首相高市早苗強調台海議題也引來中國制裁，顯見世界正以強者為中心運轉。然而2026過渡至「文昌化科」後，取勝方式將改寫，不再以學歷或傳統聰明作為衡量標準，「會使用AI、具審美、懂包裝與市場定位的人」才是新的菁英。她表示，AI影音、AI繪圖的量將持續增加，但只有具品味、有靈魂的作品能被看見，創作者須融入人性、美感與觀點，才能脫離廉價內容之林，變流量為收益。

至於2025「太陰化忌」已讓民眾存款縮水、購屋吃力，進入2026「廉貞化忌」後，房市更可能出現全面鎖死，即使降價也不易脫手，資金卡在不動產的人將難以變現。建商、仲介、裝潢與工程業者都可能受到影響，消費端因不安保守而形成隱性通縮。廉貞化忌也意味官司與情緒風險升高，提醒明年應避免衝動與爭端，合約、投資、合作需審慎處理，以免一個決定放大成損失。

沈嶸總結，2026不是「好或壞」，而是「成敗加速」的結果年。方向對的人會飛得更快，方向錯的人將加速受挫。她呼籲大眾，會用AI、懂審美、善於行銷且能回應市場情緒的人，將成為明年最具獲利能力的族群，只要跟上節奏，仍有機會在雙火年中實現暴發與提升。

