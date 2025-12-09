自由電子報
娛樂 最新消息

台越混血女星辣爆！「細高跟配紫絲襪」一秒變身性感OL

桃子A1J 聯手新生代電音鬼才滴燙Ditton推出單曲。（索尼提供）桃子A1J 聯手新生代電音鬼才滴燙Ditton推出單曲。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台越混血嘻哈創作歌手桃子A1J曾參賽《菱格世代DD52》、《大嘻哈時代》，今年更上了越南版的《乘風破浪的姊姊》--《Em xinh say Hi》被更多人看見，年初她也參與韋禮安和越南影帝連炳發合作的《For a Better Day》，負責越南語演唱調整，音樂事業多元發展。

桃子A1J 聯手新生代電音鬼才滴燙Ditton推出單曲。（索尼提供）桃子A1J 聯手新生代電音鬼才滴燙Ditton推出單曲。（索尼提供）

這次桃子A1J則與鬼才音樂人滴燙Ditton再次聯手打造全新單曲《4to9》，延續過去的默契，但更具畫面感，也多了一些成人語境裡的曖昧與節奏。由於歌曲的場景設定在辦公室，桃子A1J的新造型大膽挑戰帶有誘惑感的性感上班女郎造型，滴燙Diiton則是在襯衫領口多了一個充滿暗示性的心型造型，把歌曲中的曖昧氛圍拉到爆棚。

桃子A1J 聯手新生代電音鬼才滴燙Ditton推出單曲。（索尼提供）桃子A1J 聯手新生代電音鬼才滴燙Ditton推出單曲。（索尼提供）

桃子A1J穿上白襯衫，但配上拉開的領帶和短褲，再搭配鮮豔的絲襪和細跟高跟鞋，讓人充滿想像空間的性感造型，她笑說：「這次造型算是做了大膽的嘗試！」而滴燙甚至為了呼應「壞得可愛」的氛圍，在襯衫領口藏了一顆愛心，像是隱晦卻明目張膽的暗示：「我知道你會注意到。」兩人在辦公桌、影印機等辦公室必備設備旁擺出各種曖昧姿勢，更讓歌曲的張力直線飆升。

桃子A1J 聯手新生代電音鬼才滴燙Ditton推出單曲。（索尼提供）桃子A1J 聯手新生代電音鬼才滴燙Ditton推出單曲。（索尼提供）

