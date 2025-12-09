自由電子報
娛樂 最新消息

還記得Dream Girls？宋米秦曝「驚人轉變」：沒辦法裝

宋米秦分享維持身材秘訣。（凱文工作室提供）宋米秦分享維持身材秘訣。（凱文工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自韓國的「時尚媽咪」宋米秦近期頻頻在節目上介紹各種韓國好物，私下也熱衷發掘最新的保養與健康新鮮事，她笑著透露，能一直維持好狀態，全靠自己「永遠在找更好的方式照顧身體」，前不久更在社群曬出多張美照，自信展現緊實小蠻腰及修長美腿，讓不少網友眼睛為之一亮。

今年，宋米秦再度與漢方品牌推出的產品續約，連兩年擔任產品代言人，她直呼既開心又踏實，從女神團體Dream Girls出道，如今宋米秦已成為媽媽，對於要努力身材維持相當有感，她表示：「體態真的是沒辦法裝！年輕時候跟現在比一定有歲月的痕跡，尤其像代謝變慢等等，所以的確對自己會比較沒有自信，更會在意平常保養，要隨時注意自身狀況。」

宋米秦分享維持身材秘訣。（凱文工作室提供）宋米秦分享維持身材秘訣。（凱文工作室提供）

面對許多女星工作時最害怕的水腫，宋米秦坦言，自己這兩年確實遇到這個困擾，「雖然我生完小孩體重蠻快就回來，但發現超過40歲後，可能代謝變慢，也會開始遇到水腫問題，加上台灣天氣比較潮濕，我也有聽到很多女生都會有方面的煩惱。」

被問到平時除了如何維持好身材？宋米秦直率表示，自己主要依靠運動維持體態，「運動部分我現在都是做皮拉提斯，每週一次到兩次。」升格為媽媽後，日常生活也變成她的自然運動量，笑說：「有時候其實照顧小朋友根本就是日常運動！」

