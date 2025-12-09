自由電子報
娛樂 最新消息

前主播日本裸泡溫泉遇強震 超狼狽全裸逃生曝光

前華視主播林旼叡人正在日本，遇上青森強震。（翻攝自臉書）前華視主播林旼叡人正在日本，遇上青森強震。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前華視「型男主播」、擔任2023年國慶大典主持人的林旼叡今年7月初宣布「下台一鞠躬」，將工作重心轉向經營旅遊YouTube頻道。日本青森縣東方外海昨（8）晚間23時15分（台灣時間22時15分）發生規模7.5強烈地震，深度50公里，青森縣八戶是觀測到最大震度6，多區沿岸也發布海嘯警報，當時林旼叡政全裸身子悠哉泡溫泉，沒想到突然天搖地動，讓他連滾帶爬全裸逃生。

林旼叡在影片中談到自己遇上大地震的情形。（翻攝自臉書）林旼叡在影片中談到自己遇上大地震的情形。（翻攝自臉書）

林旼叡在社群發出影片說，自己身處地震第一排，日本8日深夜發生芮氏規模7.6強震時，他就在青森，影片中的林旼叡餘悸猶存，他說：「我們剛經歷了幾乎可以說是我人生中最強的地震」，當時他和友人在青森奧入瀨溪的飯店戶外浴池泡溫泉，當他享受美景與飄雪氛圍，突如其來的強震讓他嚇了一大跳。隨著溫泉池水劇烈晃動，原本以為地震一下子就會結束的林旼叡被強震嚇呆，直接愣在原地，他說「越晃越大！搖了大概3秒，我們就立刻起身狂奔

林旼叡談到親身經歷大地震，餘悸猶存。（翻攝自臉書）林旼叡談到親身經歷大地震，餘悸猶存。（翻攝自臉書）

由於林旼叡和朋友當時全裸泡湯，伴隨地震越來越大，雖然知道要緊急逃跑，但身上卻一絲不掛，他們跨越溫泉、爬上樓梯、走進大浴場、進入更衣室，在不斷搖晃的狀態下，還得解開鎖才能拿出衣服，林旼叡嚇得說：裸體逃命真的難，更透露自己差點滑倒。

平安逃過一劫的林旼叡提醒在日本旅遊的朋友們，海邊山邊，注意安全。

