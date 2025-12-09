苗栗耶誕城化身雪國莊園 李吳兄弟：許願成真再來了

〔記者傅茗渝／台北報導〕苗栗縣政府今（9）日為《2025苗栗耶誕城》舉辦開幕儀式，以「雪」與「光」作為設計主題，運用雪白與暖光交織的色彩串聯竹南運動公園主樹區及周邊道路，古色古香的苗栗客家庄瞬間成為充滿浪漫與奇幻氛圍的耶誕莊園，而其中最受矚目的焦點就是高度超過10公尺的「下雪耶誕樹」，還有3大互動式主題展區「鹿雪原谷」、「貓裏喵雪國村」、「雪映之丘」。

《2025苗栗耶誕城》李吳兄弟。（中天電視提供）

《2025苗栗耶誕城》主題音樂會演出團體之一的李吳兄弟，也受邀擔任今天的開幕儀式特別嘉賓，二哥吳懷恩開心分享喜悅：「我們在《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》有許願，希望明年能再來參加這個盛大的活動，願望得以達成我們非常感謝。」李吳兄弟也因《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》和苗栗結緣：「去年是我們第一次在苗栗表演跟主持，苗栗的朋友都很熱情，今年我們除了會帶來新專輯的歌曲和過往的High歌之外，還有讓大家意想不到的經典歌曲。」

而吳懷恩還提到希望能趁著這次演出空檔好好感受苗栗的美景與美食：「苗栗有蠻多好玩的景點，譬如勝興車站、南庄老街，我們都蠻想去的，還有以前跟爸爸聚餐，我們也都會點客家料理來吃，這次也想去吃吃看當地的客家美食。」

《2025苗栗耶誕城》系列活動從白天一路到晚上，在12月22日、23日還舉辦「Chill尬舞臺」歌唱比賽，冠軍除了可以獲得2萬元獎金及精美禮品外，還有機會能錄製單曲成為未來的苗栗之星，大哥吳潤恩也以過往參與歌唱比賽的經歷來鼓勵參賽者：「參加比賽說不緊張一定是騙人的，但大家還是要試著把緊張感降低，上舞台前先深呼吸，當作在家裡唱歌，或者跟家人、朋友玩樂的感覺，然後用這種感覺去比賽就好。」

而吳潤恩也熱情推薦今年的苗栗耶誕誠：「每天都有不一樣的主題音樂會、燈光秀、美食攤位，我覺得這個耶誕城很特別，很少看到有這樣的系列耶誕活動，還辦這麼多天、這麼熱鬧。」

苗栗縣長鍾東錦與苗栗縣政府同仁及李吳兄弟合影。（中天提供）

中台灣最盛大的耶誕活動《2025苗栗耶誕城》於12月1日登場一路進行至2025年1月4日，活動期間還有4場主題音樂會《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》、《Chill爆之夜》分別在12月19日、20日、21日及24日的晚間7點登場，並同步在中天電視YT頻道、中視新聞YT頻道、中視菁采台全程Live直播，12月24日《Chill爆之夜》晚間7點在中天綜合台、晚間8點在中視頻道Live轉播，中天綜合台也會於12月20日、21日、22日晚間7點精彩重播《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》3場音樂會。

