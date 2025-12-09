自由電子報
娛樂 電影

張鈞甯攜導演男友同台準岳母 媽媽爆當年深夜不讓出門驚喊「危險行業」

〔記者許世穎／台北報導〕由柯汶利執導的《默殺：無聲之地》，去年曾在台掀起熱烈討論，他和女友張鈞甯合作的「中國版」《默殺》上週末終於首登台灣大銀幕，張鈞甯日前與作家媽媽鄭如晴特別包場，柯汶利也一同現身，感謝大家對作品以及對「甯聚力」藝人們的照顧，媽媽更意外爆料曾有深夜不讓張鈞甯出門的「家庭革命」。

導演柯汶利在台灣發跡，更曾以短片《自由人》橫掃金鐘獎迷你劇集獎、編劇獎及導演獎，格外希望《默殺》能在大銀幕上映，讓粉絲們一起進戲院尋找每個細節，才能徹底享受電影的精彩。此外，柯汶利和張鈞甯再度合作新片《匿殺》（台灣暫無上映消息）也以「我們，殺回來了」做為副標題，讓《匿殺》證實是承繼《誤殺》、《默殺》後的高水準驚悚路線。

導演柯汶利（左起）、張媽媽鄭如晴﹑張鈞甯特別包場《默殺》。（JUST FILM提供）導演柯汶利（左起）、張媽媽鄭如晴﹑張鈞甯特別包場《默殺》。（JUST FILM提供）

日前張鈞甯主導的經紀公司「甯聚力」夥同旗下所有藝人一起包場，共同與眾多粉絲同歡。作家媽媽鄭如晴也有到場一起包場，眼見女兒從影邁入23年，有感而發表示「做媽媽的我，除了祝福還是祝福！」

鄭如晴感性表示，張鈞甯從20歲起就投入影視界拍片，更體會到女兒在人生地不熟地方打拚的辛苦，回憶女兒曾在23歲演《白色巨塔》的麻醉科醫師，現今則是演出單親媽媽李涵，相隔20年已從青澀、挫折到成長，已經成為傑出的演員。

張鈞甯在電影《默殺》有不少撕心裂肺的演出。（JUST FILM提供）張鈞甯在電影《默殺》有不少撕心裂肺的演出。（JUST FILM提供）

不過鄭如晴也爆料，張鈞甯20歲接拍廣告時，因為在半夜12點要出門工作，讓媽媽極為憂心，「沒有人在半夜十二點出去工作的，這肯定是個危險的行業」，結果母女爭執快一小時之後，女兒嚴肅回應：「這是我的人生，還是妳的人生？」才終於讓媽媽妥協。

如今也見證到女兒的成長，鄭如晴不忘誇讚張鈞甯的電影表演「演得太好了！」最後，網友也敲碗導演柯汶利能與張鈞甯可以繼續帶來更多新的合作，柯汶利也笑回「請大家期待一下」。電影《默殺》全台上映中。

