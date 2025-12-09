自由電子報
娛樂 音樂

蔡依林杜拜沙漠遭尾隨 推向懸崖邊緣兇手曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林遠赴杜拜取景，拍攝新歌《Fish Love》MV，天后親自駕駛敞篷古董車在沙漠中疾駛，畫面震撼感十足，她笑稱：「感覺自己簡直成了『沙漠女車手』，這段戲意外地讓我很過癮。」

蔡依林在杜拜沙漠取景。（凌時差提供）蔡依林在杜拜沙漠取景。（凌時差提供）

團隊在遼闊沙漠與現代城市交錯的景象打造壯闊的敘事舞台；從150公尺高空到無垠沙海、從白日到夜色交替，整支MV在極具挑戰性的環境中完成，宛如一場真實版「極限任務」，視覺規模也全面升級。

《Fish Love》MV以歌詞「Part of me is in you」為核心概念延伸，聚焦在「被掏空、被抽離」的狀態，以直接而強烈的方式呈現相愛後留下的痕跡。片中如影隨形的「黑影」象徵過往關係的糾纏—它們不斷逼近、緊貼，彷彿有生命般步步壓迫，形成難以擺脫的存在。導演更以杜拜壯闊而極端的景觀放大這份壓力。

蔡依林遠赴杜拜拍攝MV。（凌時差提供）蔡依林遠赴杜拜拍攝MV。（凌時差提供）

Jolin在無邊沙海中疾駛、穿越城市與荒原的交界，那些「黑影」始終尾隨不放，它們一步步把她推向懸崖邊緣，畫面張力瞬間拉至最高，成為整支MV最震撼的段落。天后在短短48小時內，挑戰「上天、下水、入沙漠」，每天清晨都得追著日出的第一道光開工，她連續兩天在凌晨兩、三點就開始化妝準備，幾乎沒時間休息，可說是體力極限與極端環境的雙重挑戰。

Jolin還在清晨的泳池下水，忍不住笑說：「沒想到一天的開始，就是整個人先泡進水裡。」她穿著白色華服漂浮在水面上，但吸水後的衣料相當沉重，拍攝難度大幅增加。她坦言自己不太親水，「一開始真的有點慌，但後來才慢慢抓到想要的感覺。」畫面中巨大「黑影」以3D特效無聲逼近，與全白造型的Jolin形成強烈反差，也讓整場戲的張力瞬間升高。

蔡依林化身殺手過足戲癮。（凌時差提供）蔡依林化身殺手過足戲癮。（凌時差提供）

天后更登上有「全球最大相框」之稱的杜拜地標「杜拜之框」（Dubai Frame）拍攝日出高空場景。拍攝平台高達150公尺，由於高度與承載限制，Jolin身邊僅有助理陪同，當她踩上步道時，一低頭就是整座杜拜，加上強勁側風的不斷推擠，現場所有人都替她捏冷汗。所幸一開機，她立刻進入狀態穩定完成所有鏡頭，平靜地說：「其實沒有想像中可怕，有工作人員在旁邊就覺得安心。」能在高空俯瞰整座城市讓她相當震撼。

蔡依林拍攝新歌MV。（凌時差提供）蔡依林拍攝新歌MV。（凌時差提供）

除了沙漠與高樓，導演也加入柔性的「水元素」，呼應歌名意象，無論是泳池中拍攝帆船飯店日出的畫面，或Al Seef舊城區旁運河取景，都呈現杜拜獨特的古今並存魅力。Jolin感受到杜拜的迷人之處，「景色真的很美，食物也超好吃！」她分享在工作空檔和同事到沙灘散步、感受當地陽光與海風，也造訪米其林餐廳品嚐料理，讓她驚呼：「每道都好吃到讓人想再回去！」

