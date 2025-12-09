AV女神河北彩伽曝那個臭臭的「到哪都一樣」！少了三上悠亞竟在台上哭了

〔娛樂頻道／綜合報導〕JKF雜誌第100期特別邀請到人氣超高的女優河北彩伽，拍攝「Merry Kissmas」耶誕封面。除表示台灣像第二個家，到處趴趴走嘗美食，笑言臭豆腐「到哪都一樣臭」。她更驚喜宣布，未來將以「萌名」這個新身份進軍歌唱和時尚圈，還預告自己明年會推出第二首單曲。

喜歡耶誕氛圍的河北彩伽，每到年末總會擠出時間前往東京迪士尼樂園。（JKF提供）

河北彩伽自2021年夏天回歸業界後，人氣持續攀升，更在疫情後重啟的「2023 TRE 台北國際成人展」中，與前AV女帝三上悠亞一同被選為最高級別的「白金女優」。原本她只是希望能在台灣拓展人氣，沒想到隨著工作往返的機會增加，這塊土地卻慢慢成為她心中真正感到「安心」的地方。

前陣子，網路上流傳一張她在工作結束後、於保母車上睡著的照片，素顏熟睡的模樣意外掀起熱烈討論。粉絲紛紛留言：「認真工作的女人最美麗」、「連睡覺都這麼可愛」。在華麗濾鏡之外，那一刻的她既疲憊又真實，也真實呈現一個每天認真工作、依然用正能量活出每一天的河北彩伽。

河北彩伽驚喜宣布，未來將以「萌名」這個新身份進軍歌唱和時尚圈，還預告自己明年會推出第二首單曲。（JKF提供）

也因為對台灣的愛，河北彩伽和社長討論後，決定製作「旅遊手帳」，記錄她在台灣各地的旅程與美食足跡，同時大方告白：「台灣真的像我的第二個家。」不只跑台北、台中、台南拍攝和吃美食，還笑說地瓜球哪裡都好吃，臭豆腐則是「到哪都一樣臭」。

回想TRE台北國際成人展，河北彩伽坦言，在日本幾乎不會有與TRE相同規模的展會：世界級場館、華麗的旋轉舞台、數以萬計的鏡頭與目光，同時聚焦在每一位女優身上。尤其少了前輩三上悠亞在身邊，讓她必須獨自面對所有壓力。「TRE 2024 的最後一天，我真的因為累積的情緒而在舞台上落淚。」

她不諱言，那是壓力釋放的瞬間，也是她與自我拉扯的時刻。然而時間與經驗成為最溫柔的老師，河北彩伽如今已能更自在地享受舞台，珍惜每一次與粉絲近距離互動的機會。她也特別提到，現場常能看到來自港澳、新馬以及台灣的支持者，「是大家一起，讓我在 TRE 的舞台上一步步蛻變。」

河北彩伽回想2024年的TRE台北國際成人展，至今仍印象深刻。（JKF提供）

喜歡耶誕氛圍的河北彩伽，每到年末總會擠出時間前往東京迪士尼樂園，感受節慶燈光與音樂帶來的幸福感。若有機會規劃最理想的耶誕節，她希望能和家人一起安排國外旅行，遠離緊湊行程，在旅途中好好相聚。她也跟粉絲說，如果哪天在台灣街頭遇見她，歡迎主動跟她打招呼，有機會的話，她很想親自握手跟大家說一句：謝謝你們。

而這次擔任 JKF 百期「Merry Kissmas」封面，河北彩伽也特別把目標放在「女性粉絲」身上。因為旅遊手帳與社群分享，她發現越來越多台灣女生開始關注她，留言詢問她的穿搭單品、配件品牌與保養習慣，這讓她感到非常開心。她笑說，自己私下也是一個「會瘋狂研究穿搭細節的人」，如果能用「萌名」身分，陪伴女生一起變美、一起去旅行，那會是另一種很幸福的成就感。

