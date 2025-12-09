新加坡粉絲跟騷曹雅雯違反保護令！鳳警稱「沒鬧事不需要抓」 坦承疏失將懲處2人

〔記者陳文嬋／高雄報導〕新加坡籍劉姓女粉絲高雄跟蹤騷擾金曲歌后曹雅雯，粉絲質疑鳳山警方11月底對於劉女違反保護令，竟稱「沒有鬧事不需要抓」很傻眼，直到仁武警方12月3日逮捕劉女移送法辦，橋頭地方法院隔天將劉女收押，曹雅雯才鬆了一口氣；鳳山警方坦承認知錯誤、處理不當，將對2名王姓幹部、警員各懲處申誡2次，並將加強教育。

金曲歌后曹雅雯長期遭受新加坡籍劉姓女粉絲跟蹤騷擾，獲得法院核發跟騷保護令，不過劉女11月至12月持續傳送電子郵件騷擾曹雅雯，更趁曹雅雯11月底於衛武營國家藝術文化中心、12月3日在長庚醫院舉辦公益演唱會，到現場守候曹雅雯。

曹雅雯11月30日於衛武營國家藝術文化中心演出，劉女安然無事聽完整場演唱會，令粉絲傻眼。（擷取自Threads shu79974）

曹雅雯粉絲shu79974今天於Threads上PO文曹雅雯11月30日於衛武營國家藝術文化中心演出，質疑鳳山警方對於劉女違反保護令，竟稱「沒有鬧事不需要抓」，更說「100公尺很難界定」，任由劉女安然無事坐在現場，還聽完整場演唱會令人傻眼！難道法院發保護令是發心酸的？

直到劉女12月3日於曹雅雯在長庚醫院舉辦公益演唱會現蹤，仁武警方認定違反保護令，當場逮捕劉女移送法辦，經橋頭地檢署認定劉女有反覆實施違反保護令，與跟蹤騷擾之虞及逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押獲准。

鳳山警方今坦承疏失表示，劉女守候現場，涉嫌觀察、跟蹤，違反保護令規定、現場新甲所王姓幹部與警員2人，認知錯誤、處理不當，將對劉女補作筆錄，函送高雄地方檢察署偵辦。

鳳山警方表示，11月30日活動現場佈置相關警力確保活動安全順遂，惟針對特定對象處置，程序上確實有精進檢討之處，將對2人依規定核予申誡2次懲處，並將加強教育。

