有陰影?昔談黃子佼遭炎上 徐乃麟曾國城「互甩一哥封號」聽敏感詞秒閃

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃今（9）日出席《天才衝衝衝》第1000集錄影開棚，這也是《衝衝衝》睽違9個多月來再次開棚，回顧上一次開棚受訪，徐乃麟曾國城因談到黃子佼相關話題遭炎上，眾人這次受訪看著仍有陰影，徐乃麟笑回是重返案發地，雖然對節目侃侃而談，但面臨其餘時事題，主持群與公關團隊都使出渾身解數防堵。

華視《天才衝衝衝》1000集記者會；曾國城（左）、徐乃麟。（記者陳奕全攝）

《天才衝衝衝》來到第一千集，徐乃麟感謝製作單位及主持群努力，提到之後會想做特別企劃，像是邀觀眾一起搭郵輪出國，還提議玩輸遊戲的要丟下海，至於想邀請的來賓？徐乃麟則說是席琳狄翁，「他沒空就找潘若迪老師。」老牌節目主持至今，兩位元老曾國城和徐乃麟都說沒漲價，還趁機提到延長時間也沒有加薪。

請繼續往下閱讀...

華視《天才衝衝衝》1000集記者會。（記者陳奕全攝）

而胡瓜、陳亞蘭、歐弟將入主華視八點時段《周末最強大》，日前還有到《衝衝衝》上通告，徐乃麟隨即吐槽直呼胡瓜當時上節目效果沒有很好，曾國城則說胡瓜上的單元本來就比較不好發揮，至於會不會覺得「一哥光芒」會被胡瓜搶走，徐乃麟秒回自己沒有當過綜藝一哥，反丟球給曾國城，而曾國城隨即模仿起鄭進一，又說自己模仿的是唐從聖才對，惹得徐乃麟直呼：「哪壺不開題哪壺！」

華視《天才衝衝衝》1000集記者會；曾國城（左）、徐乃麟。（記者陳奕全攝）

主持群們一搭一唱，當問到王子不倫戀，以及籃籃之前在《大集合》玩遊戲時被胡瓜摸到胸部、傳有男友等話題，工作人員隨即喊出「要錄影了」、「時間來不及」等試圖清場，主持人們露出尬笑，徐乃麟笑著脫口：「我們被你們嚇一次還敢接話啊！」曾國城隨即代表起身：「我主動先站起來。」眾人笑著跟媒體告別，看來自從上一次的失言風波後，綜藝大哥們都保守不少，不欲再輕易做發言。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法