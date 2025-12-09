「COS天后」Podcast爆紅！9個月破百萬收聽 成大學教材

〔記者傅茗渝／台北報導〕COS界「至尊天后」咪妃今年初開設《咪妃KIDS》Podcast節目，短短9個月就在親子圈引爆追聽潮，從愷愷案、女兒語言發展到婚姻諮商全都開聊，反映出許多新手媽媽的無助與壓力，節目一度衝上 Apple Podcast熱門榜冠軍，累積收聽破百萬。咪妃回憶剛起步時超忐忑，沒料到獲得大量媽媽私訊鼓勵，「他們說謝謝我幫忙發聲，我真的感動到想哭。」

咪妃創新IP榴槤姊姊當唱跳姐姐很受歡迎。（咪妃KIDS提供）

好友王思佳登上節目，兩個已婚媽媽竟直接大聊敏感議題「結婚到底讚還是不婚不生更快樂？」王思佳被問「結婚哪裡好？」深吸一口氣笑答，過去遇過不少「髒東西」、「需要祭改的對象」，30歲單身還被貼「剩女」標籤。

王思佳坦言老公敢娶她這種敢言的女性，很有種。（咪妃KIDS提供）

但她反問自己：「沒有遇到一加一的對象，幹嘛拖累自己？」爆點接連上演，談到與老公遠距離戀愛時更笑說：「我以前覺得遠距離很難掌控，他在幹嘛我怎麼知道？……後來想想，他也不知道我在幹嘛！」她也不忘誇老公膽子大，敢娶個性直接的她。

節目成功後，咪妃人氣翻倍延伸至親子界，甚至被 台北海洋科技大學新媒體學程列為影音案例教材。

咪妃Podcast奪熱門冠軍，王思佳訪談金句「他也不知道我在幹嘛」掀討論。（咪妃KIDS提供）

親子與旅遊業配邀約滿檔，綠島、澎湖、峇里島、泰國一路跑，加上醫美代言找上門，行程已滿到塞不進空檔。

咪妃邀閨蜜王思佳上「咪妃KIDS」爆笑連連。（咪妃KIDS提供）

外號「COS天后」的咪妃，生女兒後晉升「COS媽」等級，每次打造母女變裝影片都掀起瘋傳。《當你媽是COS》單元累積破百萬流量，獵魔女團超過44萬點擊、美少女戰士也突破38萬，不少媽媽甚至指定購入小恩同款造型，直接變成「幼兒COS天花板」。

她更創立全新兒童角色 「榴槤姐姐」IP 進攻親子舞台，唱跳吸粉速度驚人，甚至有小粉絲追著她的榴槤裝跑。有趣的是，她多次變裝後女兒小恩竟認不出媽媽本人，讓咪妃哭笑不得。

