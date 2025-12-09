朱孝天忘了「買賣不成情義在」 遭虧「娛樂圈安陵容」

〔娛樂頻道／綜合報導〕F4今年兩度在五月天演唱會上合體，不但登上國際媒體，也勾起《流星花園》粉絲許多難忘回憶，但沒想到這些美好情懷，卻在朱孝天昨（8日）發出影片指控遭唱片公司高層「潑髒水」等指控後，壞了粉絲的美好回憶。

朱孝天對唱片公司提出的指控，讓不少網友覺得矛盾。

12月19日起，言承旭、周渝民、吳建豪等F4三位成員將與阿信一起展開全新演唱會，朱孝天自稱「被退出」，看新聞才知道自己不在名單中，但他又談到，自己拒絕相信音樂3個要求後，被斷了聯繫。對此，不少中國博主也看不下去，紛紛在微博指出朱孝天的矛盾之處，認為既然是他先拒絕唱片公司的要求，當然就稱不上是「被退出」，並認為朱孝天忘了「買賣不成情義在」這句話，畢竟當初阿信和相信音樂營運長艾姐花了許多心力想促成F4再合體，出發點絕對是充滿善念，即使最後無法合作，也無須撕破臉。

另外也有網友虧朱孝天是「娛樂圈安陵容」，讓外界覺得「哄他不行，不哄他，他又覺得委屈」，宛如《後宮甄嬛傳》裡的「安陵容」。還有網友以五月天歌曲《終結孤單》開玩笑說：「約你你說不來，來了你又不high」，彷彿是朱孝天對於F4合體的寫照。至於朱孝天在影片中對於唱片公司的指控，相信音樂表示：「不予回應。」

