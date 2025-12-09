自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

立威廉罹甲狀腺癌二期首發聲 「兩次手術、放射治療」心聲曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕49歲立威廉過去演出偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅，他向來以陽光健康形象著稱，近來突被診斷出罹患第二期甲狀腺癌，今以近千字長文回顧這幾個月的心路歷程。他感性表示，原以為永遠不會落在自己身上的事，卻在毫無預警時降臨，「有些事真的不在我們的掌控之中」。

立威廉術後看起來雖虛弱，但頗有精神。（翻攝自IG）立威廉術後看起來雖虛弱，但頗有精神。（翻攝自IG）

立威廉透露數個月前被診斷出甲狀腺癌時，他的世界瞬間崩塌，但接受現實後便決定正面迎戰，陸續完成兩次手術、放射治療，目前狀況穩定。他在文中寫道：「這場戰鬥目前我贏了，但與癌症的戰爭還沒結束。」如今每月回診、每日服藥，已成為他新的人生節奏。

他感謝醫療團隊，也特別提到家人的支持讓他撐過最艱難的時期，「若沒有我妻子、母親、女兒和哥哥，我不可能如此正面地度過這幾個月。」想到可能無法看著女兒長大，是他最大的恐懼，而85歲的母親也讓他掛心，「這個年紀的她，本不應該再為任何事情操心。」

立威廉對抗癌症。（翻攝自IG）立威廉對抗癌症。（翻攝自IG）

身為熱愛運動的人，他坦言因病無法活動是一大挫折，但身體的恢復能力讓他重新看見希望。病後，他對人生優先順序有了全然不同的理解，「那些原本覺得非做不可的人生清單全都拋諸腦後了。」他說自己現在最渴望的，不是環遊世界、拍電影、賺更多錢，而是回到普通日常：「和我愛的人們一起吃一頓飯、一起大笑、一起相處。」

立威廉對抗癌有信心。（翻攝自IG）立威廉對抗癌有信心。（翻攝自IG）

立威廉在文末向粉絲報平安：「別擔心，我現在一切安好。我只是很開心自己仍然能『在場』。」他也提醒大家，健康永遠是最重要的，「當一個人健康時，會有上百個煩惱；當一個人生病時，只有一個煩惱。」希望藉自身經驗提醒大眾珍惜身體、珍惜當下。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中