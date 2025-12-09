立威廉罹甲狀腺癌二期首發聲 「兩次手術、放射治療」心聲曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕49歲立威廉過去演出偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅，他向來以陽光健康形象著稱，近來突被診斷出罹患第二期甲狀腺癌，今以近千字長文回顧這幾個月的心路歷程。他感性表示，原以為永遠不會落在自己身上的事，卻在毫無預警時降臨，「有些事真的不在我們的掌控之中」。

立威廉術後看起來雖虛弱，但頗有精神。（翻攝自IG）

立威廉透露數個月前被診斷出甲狀腺癌時，他的世界瞬間崩塌，但接受現實後便決定正面迎戰，陸續完成兩次手術、放射治療，目前狀況穩定。他在文中寫道：「這場戰鬥目前我贏了，但與癌症的戰爭還沒結束。」如今每月回診、每日服藥，已成為他新的人生節奏。

他感謝醫療團隊，也特別提到家人的支持讓他撐過最艱難的時期，「若沒有我妻子、母親、女兒和哥哥，我不可能如此正面地度過這幾個月。」想到可能無法看著女兒長大，是他最大的恐懼，而85歲的母親也讓他掛心，「這個年紀的她，本不應該再為任何事情操心。」

立威廉對抗癌症。（翻攝自IG）

身為熱愛運動的人，他坦言因病無法活動是一大挫折，但身體的恢復能力讓他重新看見希望。病後，他對人生優先順序有了全然不同的理解，「那些原本覺得非做不可的人生清單全都拋諸腦後了。」他說自己現在最渴望的，不是環遊世界、拍電影、賺更多錢，而是回到普通日常：「和我愛的人們一起吃一頓飯、一起大笑、一起相處。」

立威廉對抗癌有信心。（翻攝自IG）

立威廉在文末向粉絲報平安：「別擔心，我現在一切安好。我只是很開心自己仍然能『在場』。」他也提醒大家，健康永遠是最重要的，「當一個人健康時，會有上百個煩惱；當一個人生病時，只有一個煩惱。」希望藉自身經驗提醒大眾珍惜身體、珍惜當下。

