娛樂 電視

林岱縈健康亮紅燈！鬆口曝近況 突喊想找伴結婚

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩「姓林的三公主」合體亮相！林岱縈、林穎樂、「琳妲」林羿禎近日首度攜手舉辦聯合慶生會，三人穿上夢幻小洋裝、頭戴皇冠，以「甜美公主風」登場，美腿、細肩帶造型一字排開，現場彷彿瞬間走進童話世界。

琳妲笑說：「我想要運動會，但她們覺得太累了。」穎樂說：「我拒絕，我想要美美的當公主。」最後三人在群組裡直接開買服裝，讓這場「公主主題」誕生。

穎樂（左起）、琳妲、岱縈一起慶生。（樂天桃猿提供）穎樂（左起）、琳妲、岱縈一起慶生。（樂天桃猿提供）

這次三姊妹聯合慶生會，每人號召 12 位粉絲，一共 36 位一起同歡，氣氛溫馨又熱鬧，宛如小型專屬見面會。提到最難忘的瞬間，岱縈分享：「現場收到了為我們三個各別精心設計的生日蛋糕，覺得很有心。」每款蛋糕都融入粉絲對她們的理解與喜愛。琳妲也笑著補充，粉絲的巧思超級逗趣：「穎樂收到咪嚕咪嚕的蛋糕、岱縈是蠟筆小新和小葵，粉絲送我的是個人品牌的BoomD 蛋糕，很好笑。」

岱縈生日心願就是「大家都平安健康」。（樂天桃猿提供）岱縈生日心願就是「大家都平安健康」。（樂天桃猿提供）

活動中，還安排了粉絲熟不熟「林家三姊妹」的趣味問答，意外讓全場笑聲不斷。岱縈說，雖然三人都是十二月壽星，但個性落差巨大，「遊戲十題結束後，竟然都各別只有一位粉絲存活，穎樂那邊更是全軍覆沒，很好玩。」穎樂則感動表示：「我發現粉絲比我還了解我自己，覺得粉絲們很厲害！」

說到今年的生日願望，岱縈坦言下半年身體亮紅燈，還做了核磁共振檢查，因此最大的心願就是「大家都平安健康」，也希望自己治療順利，能以更好的狀態回到粉絲面前。她也無奈又好笑地補充：「有粉絲說要幫我許願，希望我趕快找到一個伴去結婚，真的是哭笑不得耶哈哈哈。」

穎樂則延續快樂正能量，許願「身體健康，平平安安賺大錢」，希望明年能讓大家看到更多不同的自己。琳妲則以感性語氣說出最真誠的願望：「希望大家保持善良，不要再虐童和虐待動物。」

