柯佳嬿現身《不曾見過太陽》 認「重新開始」：不希望遇見曾敬驊

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾敬驊在Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》第二部曲的花絮〈等待之後〉飾演的李壬曜，遇見新角色夏天晴（柯佳嬿 飾）所掀起的心動波瀾，也暗示兩人將會走向何種結局。再度與《想見你》原班編劇團隊合作，柯佳嬿分享：「我覺得他們（編劇）的故事有一種魔力，讓我有很多畫面感，不自覺地把自己帶入角色，不知不覺你會走得很深入。」語畢更忍不住哽咽落淚，足見她對角色的投入與情感。

曾敬驊（左）、柯佳嬿在《如果我不曾見過太陽》的相遇揭開二部曲關鍵。（Netflix提供）

在二部曲中，李壬曜在承擔過錯後重新回到社會，努力工作、努力生活，只為了讓自己變好，有一天能再見到曉彤。曾敬驊表示：「他心裡一定有一個想法是：『有一天，我一定要找到曉彤在哪。』其實這就是他唯一的動力。」壬曜對曉彤深刻的情感，也讓他在遇到天晴時，被重新喚起那份想保護、想照顧人的強烈情緒。

柯佳嬿在《如果我不曾見過太陽》飾演後天失明的電台DJ。（Netflix提供）

對壬曜與天晴來說，這或許都是一種「重新開始」。編導簡奇峯表示：「『重新開始』也是曉彤最後跟壬曜講的那一句話，壬曜對於天晴而言是一個重新開始的存在，同樣的，天晴對於壬曜而言，也是一個重新開始。但是有些過去就是不會那麼容易地放過這些角色。」暗示看似平靜的生活背後，將有不速之客再度揭開過往傷疤。

曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》二部曲「重新開始」新生活。（Netflix提供）

柯佳嬿（左）、曾敬驊皆坦言在在《如果我不曾見過太陽》中不希望遇見彼此。（Netflix提供）

回到故事最初的核心命題「如果我不曾見過太陽」，當問到：「如果可以選擇，你們是否還會想再相遇？」柯佳嬿沉默許久後說：「我不知道耶，再一次的話，我自己覺得天晴應該不會想要遇見壬曜，也許會比較好吧！」曾敬驊也坦言這是個很難的問題：「如果我都知道後面會發生什麼事情的話，那當然他不會想遇見。」

《如果我不曾見過太陽》一部曲已上線，二部曲將於12月11日上線。

