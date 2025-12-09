崔佩儀日本旅遊泡溫泉 驚遇青森地震嚇傻

崔佩儀目前人在日本度假。（翻攝自崔佩儀臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本青森縣東方外海8日深夜11時15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生規模7.6地震，青森縣震度達到6強；地震發生後，日本氣象廳警告未來1週可能有規模8.0強震發生機會，首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，不排除311東日本大地震重演。

目前人在日本旅遊的女星崔佩儀昨晚也在臉書發文說：「今天剛來到岩手縣花卷市，晚上11點7.5大地震，連續震了2分鐘，接下來手機又響說有海嘯警報，嚇死人了。」今（9）日上午她再度發文：「第一天來到日本岩手縣花卷溫泉飯店，泡溫泉、吃日本大草莓、松葉蟹吃到飽，好幸福，唯一是晚上11點大地震7.6級，讓我永生難忘。」

請繼續往下閱讀...

日本氣象廳警告未來1週可能有規模8.0強震發生機會，首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，不排除311東日本大地震重演。（美聯社）

崔佩儀好友、資深藝人李國超也趕緊留言安慰她：「人平安就好。」其他粉絲也說「注意安全！及熊害」、「小心注意安全」、「旅遊愉快平安」。

綜合日媒報導，青森外海規模7.6地震發生後，日本氣象廳首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，警告未來1週可能有更大規模地震發生，氣象廳與內閣府聯合召開記者會，在記者會上強調：「這並非確定會在未來發生大地震，而是統計上發生的可能性較高，希望民眾能夠冷靜應對。」

氣象廳地震火山技術調查課課長原田智史指出，在最壞情況下，可能會發生像311這樣的地震，「我們不能排除那樣的事情再次發生，有必要做好準備。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法