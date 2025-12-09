自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

崔佩儀日本旅遊泡溫泉 驚遇青森地震嚇傻

崔佩儀目前人在日本度假。（翻攝自崔佩儀臉書）崔佩儀目前人在日本度假。（翻攝自崔佩儀臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本青森縣東方外海8日深夜11時15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生規模7.6地震，青森縣震度達到6強；地震發生後，日本氣象廳警告未來1週可能有規模8.0強震發生機會，首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，不排除311東日本大地震重演。

目前人在日本旅遊的女星崔佩儀昨晚也在臉書發文說：「今天剛來到岩手縣花卷市，晚上11點7.5大地震，連續震了2分鐘，接下來手機又響說有海嘯警報，嚇死人了。」今（9）日上午她再度發文：「第一天來到日本岩手縣花卷溫泉飯店，泡溫泉、吃日本大草莓、松葉蟹吃到飽，好幸福，唯一是晚上11點大地震7.6級，讓我永生難忘。」

日本氣象廳警告未來1週可能有規模8.0強震發生機會，首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，不排除311東日本大地震重演。（美聯社）日本氣象廳警告未來1週可能有規模8.0強震發生機會，首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，不排除311東日本大地震重演。（美聯社）

崔佩儀好友、資深藝人李國超也趕緊留言安慰她：「人平安就好。」其他粉絲也說「注意安全！及熊害」、「小心注意安全」、「旅遊愉快平安」。

綜合日媒報導，青森外海規模7.6地震發生後，日本氣象廳首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，警告未來1週可能有更大規模地震發生，氣象廳與內閣府聯合召開記者會，在記者會上強調：「這並非確定會在未來發生大地震，而是統計上發生的可能性較高，希望民眾能夠冷靜應對。」

氣象廳地震火山技術調查課課長原田智史指出，在最壞情況下，可能會發生像311這樣的地震，「我們不能排除那樣的事情再次發生，有必要做好準備。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中