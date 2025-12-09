自由電子報
娛樂 音樂

朱孝天矛盾指控大翻車 遭點名輸給了「不懂分寸」

〔記者陳慧玲／台北報導〕F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，即將於12月19日起與五月天阿信展開「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，原成員之一的朱孝天，因為理念問題未在演出陣容中，也未參與新歌演唱，昨（8日）他透過影片針對唱片公司高層做出指控，沒想到網友卻挖出他之前的眾多言論批他前後矛盾，指控未獲認同，反而大翻車，網友也幾乎一面倒的支持相信音樂。

阿信（右）為了想促成完整的「F4」回歸做了很多努力。（相信音樂提供）阿信（右）為了想促成完整的「F4」回歸做了很多努力。（相信音樂提供）

對於促成F4合體，阿信和相信音樂營運長艾姐花了很多心力，阿信日前在直播時也提到，最後艾姐是以「愛與真誠」打動F4所有成員，幫所有《流星花園》粉絲留下青春最美好記憶，阿信還提到：「很多人說這不是F4最完整、希望的陣容，這個我們當然也知道，我們還是不放棄任何機會，呈現大家最想看、最完整的陣容」。

阿信與相信音樂營運長的心意讓網友感動，也挖出之前朱孝天舉行個人演唱會時，五月天和艾姐都特別送花給予祝福，對比朱孝天昨在影片中的發言，網友覺得「真心換絕情」。

朱孝天舉辦個人演唱會時，五月天和相信音樂營運長艾姐都曾送花祝福。（翻攝自微博）朱孝天舉辦個人演唱會時，五月天和相信音樂營運長艾姐都曾送花祝福。（翻攝自微博）

由於在F4兩度於五月天演唱會上合體引起轟動後，朱孝天多次在直播時「暴雷」，將許多演唱會或錄製新歌等「不能說的秘密」隨口說出，這也導致雙方合作出現危機，昨天他在直播中提到，他拒絕唱片公司3個要求後被單方面斷了聯繫，這卻引來網友更多猜測，認為如果是他站得住腳，應該會完整揭露哪3個要求，但他卻未完整說明，網友紛紛猜測若是要求他遵守一些合作規範，那也是天經地義。

朱孝天透過影片提出許多指控，但都讓網友覺得前後矛盾。（翻攝自IG）朱孝天透過影片提出許多指控，但都讓網友覺得前後矛盾。（翻攝自IG）

巧的是，在朱孝天發出指控影片前一天，網紅作家「冒牌生」剛好在社群發文：「F4重組演唱會少了朱孝天，是他被排除，還是他選擇退出？我們以為這是青春回憶重聚，結果像極了一場公開的『感情失和』。」作家並點出朱孝天犯的錯誤：「他說出口的話，踩到了演出的底線。直播爆料，是他自己說的；不認同F4，是他自己講的；拒絕參與，是他親口承認的。努力很珍貴，但努力不代表可以不顧規則；情懷很動人，但情懷不代表可以任性發言。」

對於朱孝天，「冒牌生」提到：「他不是受害者，更不是被背叛的那一個。他是那種我們人生裡常見的角色：有才華、有態度、有話直說，卻總在最後一刻，輸給了『不懂分寸』。」

