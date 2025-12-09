胡瓜出海臉色發白硬撐 包船海釣狂撈近50尾

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜經營的YouTube頻道《下面一位》節目挑戰不斷，最新一集到基隆八斗子出海海釣，還大手筆包船出海，實現他「願望清單」上的海釣體驗。這回更是胡瓜人生首次正式海釣，他笑稱自己「天生沒有釣到魚的命」、「連釣蝦都沒有釣到過一隻」，不過船家老闆信心滿滿對他掛保證，一定可以有收穫，讓胡瓜滿懷期待。

胡瓜成功釣起白帶魚，還被封「天才小釣手」。（民視提供）

首次接觸海釣的胡瓜不敢大意，錄影中可見他專心請益、動作仔細，求知慾旺盛，每個步驟都親自操作、頻頻發問，甚至挑戰進階釣法，最終真的釣起滿滿戰利品，漂亮的白帶魚一條接一條入袋。老闆大讚他「是天才小釣手！」而胡瓜雖累得精疲力盡，仍笑得合不攏嘴。

請繼續往下閱讀...

胡瓜豪氣喊出「一隻一千元」獎金，全船合計釣回近50尾。（民視提供）

胡瓜還大手筆犒賞團隊，直接把這趟行程變成小型員工旅遊，更豪氣宣布：「釣到一隻一千元！」 激勵全船士氣狂飆，最後一行人竟釣回近50隻白帶魚，氣氛嗨到最高點。

不過錄影過程也不是全然順利，胡瓜一邊主持、一邊垂釣，加上海面晃動不小，出現暈船、臉色發白狀況，只能短暫休息再回到工作狀態，敬業精神令人佩服。他坦言這次體驗讓他深刻感受到拍YT節目的辛苦，笑說這行程：「應該是在年輕時挑戰」，沒想到自己60幾歲才首次上船海釣，但仍心存感謝，能在有生之年做沒做過的事、讓觀眾看到不同面貌，「也是自己的榮幸，都會成為他的美好回憶。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法