女童媽敬佩賴瑞隆 陳沂：小孩壞歸責父母不公平

〔記者林南谷／台北報導〕立委賴瑞隆8歲小二兒子在校與女同學發生衝突，8日他出面公開向女童、女童家長致歉。女童媽媽昨天傍晚與賴瑞隆碰面並接受道歉，表示跟先生都感受善意與誠意。

女童媽媽說，看了賴瑞隆記者會發表內容心裡蠻感觸，因她也是2個小朋友家長，經過這段彌補傷害過程，他們家是真的很接受這份誠意，她個人非常敬佩爸爸（指賴瑞隆）的責任與擔當。

女童媽媽指出，她跟先生都感受到賴瑞隆善意，本身初衷也是希望制止傷害，然後得到道歉，並不是要去對小朋友怎樣，她說：「既然這些已經全部（完成），後面怎麼做、會照這部分去執行，後續法律部分也會去解除。」

網紅陳沂也發文提出個人看法，她表示：「把小孩的壞歸責於父母沒教好，我覺得是不公平的，有些父母真的很認真教育，偏偏教出壞孩子，只是在法律上監護人本來就要對小孩的所作所為共同承擔責任，所以賴瑞隆理當出來道歉。」

陳沂說，她只是不懂民進黨側翼到底發生什麼事？竟然出來說輿論在80（網路用語，指霸凌）賴瑞隆年僅8歲的小孩！？還說都是因為他要投入高雄市長初選，才搞這個議題要弄他。

她強調，可以不要什麼都政治化嗎？就算年僅8歲，也要為自己的行為負責，「做壞事難道就罵不得了，罵就是80？那被欺負的小女孩誰來替她伸張正義？」

