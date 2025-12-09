館長宣布中國有全新工作室 抖音商業號也開通

館長經營的健身房「成吉思汗」因近日種種負面消息而傳出將停業。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日拍片宣布抖音商業號正式開通，並邀粉絲追蹤按讚，透露將在月底開始直播，其抖音商業號粉絲數目前已達23.6萬。

館長過去曾多次痛罵中國，如今立場轉彎，近日在Youtube頻道公開影片，模仿電影《力王》高舉手機大喊「大家不用等了」，而他手機螢幕則顯示其抖音商業號「智慧館長1號」正式開通，他還開心說：「大家好！館長廈門開啟全新工作室。」

請繼續往下閱讀...

影片中，館長更激動高喊：「我有抖音商業號了。」表示月底將會開始直播。

館長以經營「成吉思汗」健身房起家，近期他因赴中、資深員工爆料等負面消息，影響到健身房業績，本月2日成吉思汗健身房官方社群罕見發布4點聲明，強調場館營運正常，稱會籍今年是採用「月繳制」收費，不須一次繳多月費用，會員權益不會受外部事件影響，會持續提供會員可靠之處運動。

不過健身房聲明發出後，網友卻不太買帳，紛紛留言表示：「會發這種公告的大部分都⋯」、「但你們老闆一直說快撐不下去了耶」，還狠酸「越強調，越缺乏？」

