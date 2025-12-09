自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小煜爆愛玩越界 5年短命婚導火線曝光

小煜（左）8日閃電宣布結束5年婚姻，未來將和前妻言言共同陪伴孩子成長。（翻攝自臉書）小煜（左）8日閃電宣布結束5年婚姻，未來將和前妻言言共同陪伴孩子成長。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕棒棒堂的「小煜」楊奇煜8日無預警宣布和結婚5年老婆言言離婚，據悉雙方好聚好散沒交惡。對於親朋好友關心，言言也公開回應：「謝謝大家的關心，我很感謝。」今（9）日傳出2人離婚主因除了照顧家人壓力，還加上小煜愛玩「越界」。

《鏡週刊》引述知情人士說法，透露2人先前簽字離婚後，為保護家人也因小煜身分，言言甚至簽了保密協議，但言言本想保持沉默專心照顧家人，沒想到某次酒局，喝微醺小煜一時嘴快對友人鬆口，離婚消息才傳出，直指他愛玩破壞雙方默契。

而小煜昨對外表示與言言和平離婚，稱2人多次溝通後於今年9月完成手續，他說：「帶著感謝也帶著祝福。」並分享育兒壓力令夫妻吵到分開一夜，好在修補關係後改善，如今雙方轉化另一種合作方式，「有些故事不一定要用『結束』收尾，而是以更舒服的角度陪伴。」

近年小煜投入音樂與主持，在金鐘舞台將掌聲獻給孩子，透露大兒子患有蠶豆症、嚴重異位性皮膚炎，需要心理、音樂、職能等多面早療，而他行程再滿都親自陪同，只盼孩子能在愛裡成長。離婚後，小煜與前妻將以「家人」身分共同育兒，帶給孩子最穩定的環境。

成為單親爸爸後，小煜表示也告知棒棒堂其他好兄弟威廉、阿緯，威廉透露小煜心情很ok，今後專心照顧小孩，阿緯則以股市加權指數開高走高，鼓勵小煜往前看。



點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中