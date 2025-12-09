小煜爆愛玩越界 5年短命婚導火線曝光

小煜（左）8日閃電宣布結束5年婚姻，未來將和前妻言言共同陪伴孩子成長。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕棒棒堂的「小煜」楊奇煜8日無預警宣布和結婚5年老婆言言離婚，據悉雙方好聚好散沒交惡。對於親朋好友關心，言言也公開回應：「謝謝大家的關心，我很感謝。」今（9）日傳出2人離婚主因除了照顧家人壓力，還加上小煜愛玩「越界」。

《鏡週刊》引述知情人士說法，透露2人先前簽字離婚後，為保護家人也因小煜身分，言言甚至簽了保密協議，但言言本想保持沉默專心照顧家人，沒想到某次酒局，喝微醺小煜一時嘴快對友人鬆口，離婚消息才傳出，直指他愛玩破壞雙方默契。

請繼續往下閱讀...

而小煜昨對外表示與言言和平離婚，稱2人多次溝通後於今年9月完成手續，他說：「帶著感謝也帶著祝福。」並分享育兒壓力令夫妻吵到分開一夜，好在修補關係後改善，如今雙方轉化另一種合作方式，「有些故事不一定要用『結束』收尾，而是以更舒服的角度陪伴。」

近年小煜投入音樂與主持，在金鐘舞台將掌聲獻給孩子，透露大兒子患有蠶豆症、嚴重異位性皮膚炎，需要心理、音樂、職能等多面早療，而他行程再滿都親自陪同，只盼孩子能在愛裡成長。離婚後，小煜與前妻將以「家人」身分共同育兒，帶給孩子最穩定的環境。

成為單親爸爸後，小煜表示也告知棒棒堂其他好兄弟威廉、阿緯，威廉透露小煜心情很ok，今後專心照顧小孩，阿緯則以股市加權指數開高走高，鼓勵小煜往前看。







