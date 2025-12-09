自由電子報
娛樂 最新消息

王柏傑謝欣穎分手爆復合 傳戀情悄回溫

謝欣穎（右）和王柏傑分手近半年。（翻攝自IG）謝欣穎（右）和王柏傑分手近半年。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝欣穎和王柏傑分手近半年，上個月27日出席活動被問恢復單身心情，謝欣穎表示：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」並稱和王柏傑分手後依舊會聯絡，今（9）日爆出2人戀情回溫疑已悄悄復合。

上個月底謝欣穎出席活動表示2人私下仍有聯繫，除了交流王柏傑送她愛犬Cooper大小事，有關2人之前在婚禮激烈爭吵，甚至互潑飲料新聞，她說彼此也討論過該話題，謝欣穎認為造謠者太過分，反問：「難道分手後就一定要對立？」

《鏡週刊》報導，王柏傑近日在台版《我們的藍調時光》殺青酒會上，穿著「花絮組總監」字樣背心滿場飛，還開心到處舉杯敬酒，和在澎湖拍攝時因分手搞自閉模樣完全，知情人士爆料，這都是因為他與謝欣穎感情已經回溫，2人重回戀愛ING。

至於有關喝喜酒互潑飲料一事，因事隔3年，謝欣穎表示早就忘記當天發生的事，因此新聞出來後，她先問王柏傑「我們那天有吵架嗎」，對方無奈回：「沒有啊，那飲料是誰潑的，妳忘記了嗎？」意指別人發生的事卻被冠在兩人頭上，讓她相當氣憤，甚至連上週出席林映唯婚禮，藝人好友們也仍在議論此事。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有害健康☆

