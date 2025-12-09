泰百CP才宣布二搭！EmiBonnie明年來台會粉

〔記者廖俐惠／台北報導〕又有泰國百合CP報到！泰國GMMTV旗下女星Emi與Bonnie今年憑藉主演的GL影集《我們的愛》爆紅，相隔半年多，EmiBonnie宣布將再訪台灣，於2026年1月11日在Zepp New Taipei舉辦《EmiBonnie Fan Meeting in Taipei》，與台灣粉絲重逢。

EmiBonnie宣布1月11日攜手再訪台北。（無限娛樂提供）

兩人上月底剛宣布二搭主演新劇《Moon Shadow Series》，消息一出便令粉絲期待不已。EmiBonnie在今年5月將首場海外見面會獻給台灣，粉絲準備滿滿美食、應援影片、手幅及排字「❤eb」等暖心應援，讓兩人深受感動。Emi當時表示，即使語言與居住地不同，台灣粉絲仍讓她感到非常靠近；Bonnie也許願能再訪台灣與粉絲相聚，如今不到一年便兌現承諾，再次與大家相見。

Emi、Bonnie超高顏值深受粉絲喜愛。（翻攝自IG）

《Emi Bonnie Fan Meeting in Taipei》將於2026年1月11日（日）下午5:30在Zepp New Taipei舉行，並為購票粉絲準備了一對一HI-TOUCH、專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利。見面會票價分為VIP區NT$8,200、A區NT$6,800、B區NT$5,400、C區NT$3,200，採全場對號入座，門票將於12月20日（六）上午10點05分在KKTIX及全家便利商店Famiport正式開賣。活動相關資訊請洽主辦單位台灣無限娛樂臉書。

