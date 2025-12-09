自由電子報
娛樂 電影

凱特溫絲蕾痛批整形風氣令人心碎 只為在IG獲得更多讚「非常難過」

〔記者許世穎／綜合報導〕影后凱特溫絲蕾近日接受英國《泰晤士報》專訪，痛批好萊塢女演員過度依賴整形手術。她指出，年輕演員「變得沈迷於追逐某種完美形象，只為了在IG上獲得更多讚，這讓我非常難過。」

凱特形容「這真是毀滅性的」，她接著說「如果一個人的自尊完全與外貌綁在一起，那實在太可怕了，而且很困惑，因為有時我會覺得情況好像在改善」，他說有看到女演員在活動上穿著自己想穿的樣子，各種身形都有，但同時又有這麼多人在使用減重藥物，「差異極大，有些人選擇做自己，有些人則竭盡所能不做自己。他們知道自己往身體裡注射了什麼嗎？對健康的忽視實在太可怕。這件事現在比以往都更讓我心煩。外面根本一團亂。」

凱特溫絲蕾批評整形風氣。（美聯社）凱特溫絲蕾批評整形風氣。（美聯社）

不過凱特也認為，整形風氣氾濫遠不只是在「那些該死的女演員」身上，而是各地的女性，無奈表示「她們存錢只為了去打肉毒或往嘴唇裡灌那些東西」。她說自己最喜歡的一件事，就是看著自己的雙手變老，「那是生命的痕跡。有些我認識最美的女性都已年過 70 歲，而真正讓我難過的是，年輕女性完全不知道『美』到底是什麼。」

除了批評現況，其實凱特過去也曾公開談論自己在《鐵達尼號》成名後遭受的身體羞辱。她去年接受《60分鐘》訪問時哽咽回憶，自己曾在頒獎季期間遭媒體嘲笑體重，一位《E!》頻道的主持人甚至在直播中說她「穿紅毯禮服時看起來像融化後倒進去」。她難過表示「這實在太離譜了！一個人要是什麼樣的品性，才會對一個還在努力成長、摸索的年輕女演員做出這種事？」

當被問到是否曾正面對峙霸凌她的媒體時，凱特回答：「我確實當面說過，我直接開罵，我說：『希望這件事永遠纏著你。』那是一個很棒的時刻，因為不只是為了我自己，也是為了所有曾遭受那種程度騷擾的人。那真的很可怕，非常糟糕。」

不僅如此，凱特曾透露在戲劇學校時就被告知應該去演「胖女孩」的角色，以《鐵達尼號》成名後，外界對她的身體羞辱變本加厲。她在播客上表示，當時《鐵達尼號》的觀眾甚至用電影結局來嘲笑她的體重，說都是因為蘿絲太胖，以至於李奧納多狄卡皮歐飾演的傑克沒辦法和她一起在門板上活下來。

凱特說：「他們說我太胖，他們為什麼要對我那麼刻薄？真的太刻薄。我根本沒有胖到那種程度。我那時是個年輕女生，身體正在變化，我還在摸索、非常不安、非常害怕，他們卻讓這一切變得更難承受。那就是霸凌，我會說這已經近乎虐待。」

