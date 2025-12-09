葛兆恩、紀成澔大尺度戲碼曝光 互道「早安」幕後秘辛首度公開

《黑白原來是真的》由葛兆恩（右起）、紀成澔、夏和熙、孫恪傑領銜主演，掀起網路熱烈話題，成功吸引大批粉絲追隨。（結果娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「寶弟」葛兆恩、紀成澔、夏和熙、孫恪傑昨（7日）出席直式影集《黑白原來是真的》「一起幸福吧」壓軸特映，吸引超過200位粉絲熱情到場。葛兆恩與紀成澔在活動上深情合唱，兩人默契與眼神交流讓全場瘋狂；夏和熙首次公開演唱插曲，以溫柔嗓音讓現場觀眾瞬間沉浸；孫恪傑化身「寵粉經紀人」，面對粉絲自拍要求全程有求必應。四位主演復刻多段劇中名場面讓粉絲彷彿再度走進劇中的情感世界，活動在歡笑與感動中落幕，為這部人氣直式影集畫下溫暖而深刻的完美句點。

《黑白原來是真的》上線一個月突破600萬次觀看！葛兆恩（右起）、紀成澔、夏和熙、孫恪傑現身壓軸特映掀高潮。（結果娛樂提供）

《黑白原來是真的》紀成澔（右）與葛兆恩在活動上甜蜜重現劇中名場面，現場粉絲尖叫聲不斷。（結果娛樂提供）

葛兆恩與紀成澔在《黑白原來是真的》大膽突破尺度，以自然默契與超甜互動成功圈粉。談到最難忘的親密戲，葛兆恩分享，兩人在家中沙發盡釋前嫌的戲碼最具挑戰性，「前面情緒沈重、後面轉為甜蜜，台詞與動作都很考驗默契，但演起來很過癮」，紀成澔則坦言，最讓他臉紅的是在後台休息室的挑逗戲，「葛兆恩的眼神超有侵略性，我整個人像待宰羔羊，真的很害羞」。

《黑白原來是真的》夏和熙（右）與孫恪傑在活動上驚喜復刻劇中名場面，引發粉絲熱烈歡呼。（結果娛樂提供）

《黑白原來是真的》夏和熙（左）在劇中藉酒意向孫恪傑坦白心意。（結果娛樂提供）

《黑白原來是真的》夏和熙首次公開演唱戲劇插曲，以溫柔嗓音讓現場觀眾瞬間沉浸。（結果娛樂提供）

兩人默契極佳，拍攝時常不自覺加戲，葛兆恩透露，「有幾場親密戲後我會脫口說『早安』，Nelson也會回『早安』，這是劇本沒有的，後來變成我們吻後的小口頭禪」，紀成澔也補充，有場和好後的親密戲中，葛兆恩急著替他脫衣服，「我想反脫他，他卻一直護著自己不讓我脫！很壞，但又很可愛」。

《黑白原來是真的》孫恪傑（左）、夏和熙的角色最終重修舊好。（結果娛樂提供）

《黑白原來是真的》孫恪傑（左）與夏和熙飾演的經紀人角色暗藏舊情，兩人在酒吧的對手戲張力十足。（結果娛樂提供）

出道多年的夏和熙在《黑白原來是真的》挑戰至今最大尺度的親密戲，他表示接下角色時最緊張的就是床戲情節，「拍攝前時候我有小酌一點威士忌放鬆心情，實際拍時其實是覺得滿好玩的」，重新回到演員身份，他分享這次最大的收穫是在角色中學會情緒的釋放，「因為在現實生活裡，好像不太會有這麼明顯或直接的表達方式，尤其是對於愛這件事」，孫恪傑則在拍攝親密戲前做足心理建設，「這個題材對我來說，無疑是全新的挑戰！最挑戰的是，如何真實地詮釋角色的情感變化，這需要極大的投入和真誠，也在拍攝過程中不斷探索和學習」，兩人不約而同表示是難得且深刻的表演經驗。

《黑白原來是真的》甜蜜收官！葛兆恩（左1）與紀成澔（左2）在活動現場驚喜加演「陽台親密戲」，甜翻全場。右起為夏和熙、孫恪傑。（結果娛樂提供）

《黑白原來是真的》葛兆恩（下）、紀成澔大尺度甜蜜床戲曝光。（結果娛樂提供）

導演蔡妃喬此次開創「粉絲共創名場面」模式，讓粉絲能親自參與打造CP經典畫面，成功引發全球粉絲熱烈迴響。身兼主演與製作人的葛兆恩也表示：「這次最大的目標就是留下能被記住的名場面，希望大家能一直把這些畫面放在心上。」壓軸特映當天，四位主演與粉絲一同觀賞大結局，映後在導演蔡妃喬帶領下驚喜回應粉絲敲碗，現場呈現「片中沒演出、卻人氣爆棚」的話題名場面「陽台親密戲」。葛兆恩與紀成澔從走位、情緒到即興互動都細膩重現，以滿滿誠意呈現粉絲心中未完成的畫面，現場尖叫聲不斷、氣氛沸騰，也為《黑白原來是真的》留下最浪漫的註腳。

《黑白原來是真的》葛兆恩（右）分享拍攝親密戲時，台詞與動作設計都很考驗與紀成澔之間的默契。（結果娛樂提供）

《黑白原來是真的》葛兆恩（左）、紀成澔展現絕佳默契，劇中的「廚房中島吻」更為情節增添甜蜜驚喜。（結果娛樂提供）

《黑白原來是真的》劇情講述隨著廣告公司拍攝的微電影釋出，以為不對盤的黑衍（葛兆恩飾）和白行（紀成澔飾）兩人竟然合體大談虐心戀愛！有的人開心、有的人不樂見，紛紛議論他們怎麼會走到一起？一個月前，市場重疊的黑衍和白行為了競爭同一個廣告而狹路相逢，雙方經紀人對這份工作勢在必得，沒想到廣告創意總監竟然這麼先進，把企劃從男女配變成男男配，還規劃了各種默契考驗測試兩人的CP感。以為相殺的兩人，沒想到相愛起來也很好看，當白行還在讚嘆黑衍果然「沉浸式體驗」，沒料到不知不覺中已然動心......只是他不知道，從未合作過的黑衍，從很久以前，就是他最忠實的粉絲了！

《黑白原來是真的》葛兆恩（左）與紀成澔在活動上深情合唱，近距離的甜蜜互動瞬間掀起全場尖叫。（結果娛樂提供）

《黑白原來是真的》舉辦「一起幸福吧」壓軸特映活動！吸引超過200位粉絲熱情支持。（結果娛樂提供）

《黑白原來是真的》由結果娛樂股份有限公司、東西文娛股份有限公司、松露文化創意有限公司聯合出品，蔡妃喬擔綱導演與編劇，卡司陣容堅強，集結葛兆恩、紀成澔、夏和熙、孫恪傑，以及葛宸羽、江睿洋、張瀚元、朱宇青、黃靖雅、宋米樂、陳詠芯等人共同演出。影集現正鎖定《IsReal是真的》、《VBL series》YouTube頻道，以及YOUKU優酷國際版、OnReel APP同步熱播中。

