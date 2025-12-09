自由電子報
娛樂 電影

派拉蒙出手搶買華納！允諾1年推出30部院線電影衝著Netflix來

〔記者許世穎／綜合報導〕影音串流巨頭網飛（Netflix）收購華納兄弟探索（WBD）公司旗下製片廠與串流部門HBO Max的交易，似乎還有變數，因為派拉蒙天舞傳媒（Paramount Skydance）昨（8日）為了阻止這項交易，決定繞過WBD的董事會，宣布以每股30美元、總價值1084億美元（約新台幣3.3兆元）進行「惡意收購」。

派拉蒙宣稱，相較於Netflix的收購案，其提案不僅更有利於WBD股東，也更有利整個好萊塢：「我們的目標是擴大創作產量，而非像Netflix那樣追求市場支配。我們的目標是讓好萊塢更強，而非壟斷。」

派拉蒙仍不放棄買華納，現在直接出手。（翻攝自X）派拉蒙仍不放棄買華納，現在直接出手。（翻攝自X）

派拉蒙更承諾，若成功併購WBD，將每年推出超過30部院線電影，明顯影射Netflix歷來對院線發行態度冷淡。Netflix雖表示會遵守華納既定院線窗口，但執行長薩蘭多斯過去曾稱「戲院體驗已過時」，這也是外界擔憂原因之一。

派拉蒙重申，其收購WBD更容易通過監管，反之，Netflix的方案恐造成「反競爭結構」，讓其在全球SVOD訂閱市場達到43%的壟斷優勢。此外，派拉蒙指出Netflix從未處理過大型併購，執行風險高。

