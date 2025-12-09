自由電子報
娛樂 音樂

甜約翰迎成團10年告五人大讚舞台魅力 宣告「甜友躺友一家親」

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾入圍金曲獎最佳樂團的甜約翰Sweet John，明年將迎來成團10.週年，最近在Legacy TERA舉辦新專輯《GOOD AFTERNIGHT》同名專場演出，交情深厚的友團「告五人」也專程到場觀賞演出，大力稱讚甜約翰的舞台魅力。

告五人覺得甜約翰不僅音樂精彩，與台下粉絲的互動也真誠又有趣，特別帶來象徵「友誼與祝福」的貴族紅酒作為禮物，為彼此的創作互相打氣。

甜約翰開唱，告五人送上禮物與祝福。（歪的音樂提供）甜約翰開唱，告五人送上禮物與祝福。（歪的音樂提供）

呼應專輯主題，甜約翰演唱會以「跳入兔子洞」的視覺畫面和聲響營造氛圍，並帶來《追逐，然後跳舞》、《愛人與被愛的姿態》等新專輯曲目，主唱浚瑋在唱到新歌《誰的》前感性回憶：「這首歌是我10年前寫的，和《Angelina》其實是同個時期的創作，雖然對快樂、悲傷的感受已和當年有所不同，但神奇的是這首歌能將我帶回10年前的回憶。」

甜約翰完成台北演出，宣告明年一月到台中、高雄加場開唱。（歪的音樂提供）甜約翰完成台北演出，宣告明年一月到台中、高雄加場開唱。（歪的音樂提供）

兩位主唱浚瑋與Mandark今年除了音樂創作與演出外，也以Podcast《夏日只想躺在家》主持人身分，與聽眾建立更深的連結，而節目聽眾自稱「躺友」，當浚瑋問到：「在場也有人是躺友的嗎？」立刻有許多聽眾舉手，接著幽默宣布甜約翰的粉絲就叫「甜友」，笑說「甜友、躺友一家親」。

甜約翰也驚喜宣布將加開中、南部專場演出，明年1月10日在Legacy Taichung，以及1月24日在高雄 Backstage Live開唱，購票可洽遠大售票系統。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

