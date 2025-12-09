金球獎公布入圍名單！這些遺珠、驚喜還有奇特現象好意外

〔娛樂頻道／綜合報導〕第83屆金球獎昨（8）日揭曉入圍名單，李奧納多狄卡皮歐主演的電影《一戰再戰》獲得9項提名領跑，挪威片《情感的價值》入圍8項緊追在後，《罪人》則獲7項提名。外媒《綜藝》也整理了今年幾個驚喜入圍、意外的遺珠，包括意外沒入圍的電影、演員，甚至是奇特現象，其中這15點台灣影迷較為熟悉。

《魔法壞女巫：第二部》意外沒入圍金球獎音樂或喜劇類最佳影片。（UIP提供）

1.《魔法壞女巫：第二部》、《影星傑凱利》錯失最佳影片入圍

前者為以及影史最成功的百老匯音樂劇改編電影續作，後者則是由《婚姻故事》導演諾亞鮑姆巴赫執導、集合喬治克隆尼、亞當山德勒及蘿拉鄧等華麗卡司主演的Netflix新片。兩部原本被看好能穩進名單的強片，在最後關頭意外跌跤。

2. 席德妮史威尼無緣以職業女拳擊手電影《Christy》入圍演技獎項

被稱為新世代「美乳女神」的席德妮史威尼是否因票房表現不佳、文化影響力不大，與入圍擦肩而過？

布萊德利庫柏（左）第三度自導自演的《Is This Thing On?》被忽略。（探照燈影業提供）

3. 布萊德利庫柏第三度自導自演的《Is This Thing On?》（直譯：《這東西開著嗎？》）完全被忽略

連蘿拉鄧在片中備受討論的演出也未獲青睞。

4. 《超人》未能入圍「年度電影暨票房成就」獎項

難道現在的超英電影要突破 10 億美元票房才能入圍？

全球大賣6.16億的《超人》未能入圍「年度電影暨票房成就」獎項。（華納兄弟提供）

5. 凱薩琳畢格羅與其新作《炸藥屋》未能引起金球關注

這部爭議性的政治驚悚片未能在評審間累積足夠支持。

6. 《鍍金年代》完全槓龜

這部豪華卡司的 HBO 影集依舊無緣任何入圍。

7. 亞曼達塞佛瑞獲雙料演技提名

今年行程滿檔的她，除了憑電影《The Testament of Ann Lee》入圍音樂及喜劇類最佳女主角，迷你影集《Long Bright River》的表現也成功獲得評審記住。

8. 海倫米蘭電視事業再攀高峰

繼 2024 年憑《1923》獲得提名後，新作《MobLand》再次讓她重返競爭行列。

9. 烏米馬薩庫《罪人》無緣入圍

儘管是這部賣座電影的靈魂人物，並拿下哥壇獎、入圍評論家選擇獎，她依舊沒能在最佳女配角中佔一席之地。

10. 播客類：沒有任何具爭議性的節目獲得青睞

Joe Rogan 以其高曝光度仍未入圍；Ben Shapiro 的大量宣傳也未奏效，今年多為較「無害」的入圍者。

11. 《藍月終曲》獲最佳電影提名

儘管伊森霍克憑此片聲勢看漲，但電影本身過去並未獲得與他相等的關注。

12. 《KPop 獵魔女團》獲票房成就獎提名……但該片根本沒有正式院線票房

Netflix雖辦了粉絲同樂式的「合唱場」上映，也獲得了當周票房冠軍，但那算數嗎？

《鋒迴路轉：亡者歸來》無緣最佳音樂或喜劇片。（Netflix提供）

13. 《鋒迴路轉：亡者歸來》無緣最佳音樂或喜劇片

該系列前兩集皆獲提名，但《鋒迴路轉：亡者歸來》本次竟完全被忽視。

14. 影集《女朋友》意外竄出

這部Amazon Prime限定影集很少有媒體討論，卻讓作品本身與主角羅蘋萊特雙雙入圍。

15. 為什麼每年都有大量名字被唸錯？（這個是針對入圍公布）

馬龍韋恩斯，我們愛你，但拜託多練習一下！

