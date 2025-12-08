自由電子報
娛樂 電影

金球獎入圍名單》李炳憲對決李奧納多爭影帝！《鬼滅之刃》搶最佳動畫

李奧納多狄卡皮歐將以《一戰再戰》搶奪人生第4座金球獎影帝。（華納兄弟提供）李奧納多狄卡皮歐將以《一戰再戰》搶奪人生第4座金球獎影帝。（華納兄弟提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第83屆金球獎今天（8日）台灣時間晚間9時許揭曉，李奧納多狄卡皮歐主演的電影《一戰再戰》獲得9項提名領跑，挪威片《情感的價值》入圍8項緊追在後，《罪人》則是7項提名。

《罪人》獲得金球獎7項提名，麥可·B·喬丹入圍劇情類男主角。（華納兄弟提供）《罪人》獲得金球獎7項提名，麥可·B·喬丹入圍劇情類男主角。（華納兄弟提供）

音樂喜劇類影帝方面，韓國影帝李炳憲以《徵人啟弒》獲得提名，將對上《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《藍月終曲》伊森霍克、《橫衝直闖》提摩西夏勒梅、《暴蜂尼亞》的傑西普萊蒙以及《影星傑凱利》喬治克隆尼，各個都是影帝級的人物。

李炳憲在《徵人啟弒》中飾演中年失業的男人。（龍祥電影提供）李炳憲在《徵人啟弒》中飾演中年失業的男人。（龍祥電影提供）

李炳憲也是史上第一位獲得影帝提名的韓星，不過在此之前吳永洙憑藉著《魷魚遊戲》拿下金球獎的電視戲劇類男配角。李奧納多狄卡皮歐呼聲極高，這是他第13次爭奪金球獎影帝寶座，他曾以2005年《神鬼玩家》、2014年《華爾街之狼》以及2015年的《神鬼獵人》成功摘金。

艾瑪史東已是兩屆金球獎影后，她在《暴蜂尼亞》中大膽剃光頭。（UIP提供）艾瑪史東已是兩屆金球獎影后，她在《暴蜂尼亞》中大膽剃光頭。（UIP提供）

最佳外語片入圍的則有法國《只是一場意外》、韓國《徵人啟弒》、挪威《情感的價值》、《穿越地獄之門》、巴西《這不只是個間諜故事》、突尼西亞《The Voice of Hind Rajab》，遺憾台灣的《左撇子女孩》未能擠進名單之中，接下來能否於奧斯卡短名單站穩腳步，仍是未知數。

提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》第5度入圍金球獎，在此之前他從未獲獎。（龍祥電影提供）提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》第5度入圍金球獎，在此之前他從未獲獎。（龍祥電影提供）

伊森霍克憑藉著《藍月終曲》入圍金球獎影帝。（金馬執委會提供）伊森霍克憑藉著《藍月終曲》入圍金球獎影帝。（金馬執委會提供）

《情感的價值》將代表挪威角逐2026年奧斯卡最佳國際電影。（海鵬提供）《情感的價值》將代表挪威角逐2026年奧斯卡最佳國際電影。（海鵬提供）

今年最佳動畫片格外受到矚目，堪稱最受歡迎的兩大動畫片，《Kpop 獵魔女團》將對上今年動畫片票房紅不讓的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，對手還有《動物方城市2》、《小雨艾蜜莉》、《地球特派員》及《再見未來男孩》。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》入圍金球獎。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》入圍金球獎。（木棉花提供）

2026金球獎主要入圍名單

★電影劇情類

◆最佳劇情片

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《只是一場意外》

《這不只是個間諜故事》

《情感的價值》

《罪人》

◆最佳男主角

喬爾埃哲頓／《火車大夢》

奧斯卡伊薩克／《科學怪人》

巨石強森／《重擊人生》

麥可B喬丹／《罪人》

華格納莫拉／ 《這不只是個間諜故事》

傑瑞米艾倫懷特／《史普林斯汀：走出虛無》

◆最佳女主角

潔西伯克利／《哈姆奈特》

珍妮佛勞倫斯／《去死吧，親愛的》

雷娜特賴因斯夫／《情感的價值》

茱莉亞羅勃茲／ 《獵後真相》

泰莎湯普森／《海妲》

伊娃維克多／《寶貝對不起》

★電影喜劇、音樂類

◆最佳喜劇、音樂類影片

《藍月終曲》

《暴蜂尼亞》

《橫衝直闖》

《徵人啟弒》

《新浪潮》

《一戰再戰》

◆最佳喜劇、音樂類男主角

提摩西夏勒梅／《橫衝直闖》

喬治克隆尼／《影星傑凱利》

李奧納多狄卡皮歐／《一戰再戰》

伊森霍克／《藍月終曲》

李炳憲／《徵人啟弒》

傑西普萊蒙／《暴蜂尼亞》

◆最佳喜劇、音樂類女主角

艾瑪史東／《暴蜂尼亞》

蘿絲拜恩／《媽的踹爆你》

辛西婭艾利沃／《魔法壞女巫：第二部》

凱特哈德森／《悠唱藍調》

雀絲茵菲妮蒂／《一戰再戰》

亞曼達塞佛瑞／《安李的遺囑》

◆最佳導演

保羅湯瑪斯安德森／《一戰再戰》

萊恩庫格勒／《罪人》

吉勒摩戴托羅／《科學怪人》

賈法潘納希／《只是一場意外》

尤沃金提爾／《情感的價值》

趙婷／《哈姆奈特》

◆最佳外語片

《只是一場意外》

《徵人啟弒》

《這不只是個間諜故事》

《情感的價值》

《穿越地獄之門》

《The Voice of Hind Rajab》

◆最佳動畫片

《再見未來男孩》

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》

《地球特派員》

《Kpop 獵魔女團》

《小雨艾蜜莉》

《動物方城市2》

