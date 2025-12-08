自由電子報
娛樂 最新消息

羅文裕8歲愛女「超甜」歌聲曝光 成為台北市國小校歌

羅文裕邀來愛女合唱新歌。（大賞門文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲客語歌王」羅文裕長年來致力推廣客語，近來推出童趣新曲《Darling Kids》，曲中更藏有神秘嘉賓，正是他的前世情人、8歲寶貝愛女「羅小鹿」。身為三寶爸的羅文裕也感恩表示，今年小兒子「量量」出生，家裡變得更熱鬧，「希望全家人明年調整到最佳狀態，一起出國玩，帶孩子看看世界

這次父女倆不僅一起錄音，更完成MV拍攝，對於女兒表現，他給出90分高分，大讚女兒很有音樂天分，客語發音也很標準。只是女兒個性太害羞，不擅長在眾人面前表現自己，拍攝MV對嘴戲份時還得清場，就連身為爸爸的他都得離開。

羅文裕邀來愛女合唱新歌。（大賞門文化提供）羅文裕邀來愛女合唱新歌。（大賞門文化提供）

《Darling Kids》結合客語以及華語，是羅文裕一貫的音樂創作方式，讓更多聽眾得以更加深入了解客語的美好，羅文裕認為學習母語，音樂是很好的媒介，「我寫完歌後，會先讓孩子們聽Demo，發現他們會跟唱、聽一聽就開始洗腦，表示這個歌中了，有過孩子這一關，我再來一句句教發音，小鹿也會教弟弟，是很棒的過程

女兒難得願意當主唱，在《Darling Kids》展現甜美純真歌喉，羅文裕分享錄音過程，笑說小孩的耐心和專注力有限，「開心的時候請她來唱，30分鐘就唱完，客語發音也很標準，這首歌算是她正式錄音發表的歌，所以非常有意義」曲中也有Rap元素，他向各方聽眾下戰帖，笑說：「在這首歌，如果能唱完這一段，應該是客語認證最高等級了吧，歡迎大家挑戰看看。」

羅文裕邀來愛女合唱新歌。（大賞門文化提供）羅文裕邀來愛女合唱新歌。（大賞門文化提供）

這些年來，羅文裕投身打造「H-Pop」客家流行，盼望歌曲大眾化、傳唱度高，讓大家都能更加了解客語，《Darling Kids》其實也是台北市萬華大理國小的新校歌，「大理」諧音「Darling」，象徵每位孩子都是父母與老師最珍愛的寶貝，透過俏皮輕鬆樂曲打破過往制式校歌形式，讓孩子們都能快樂上學去，在成長過程裡留下溫暖回憶。

