情緒大爆發！壞特童年慘遭同學霸凌 決心不再隱忍

〔記者張釔泠／台北報導〕壞特推出第三張全新專輯《界線 Boundary》，記錄她從「怕被討厭」到敢於說「不」的心路歷程。壞特坦言，這張專輯的誕生，是她重新理解自我、看清界線、並試著在關係裡活得更自由的重要里程碑。她分享：「當我不再把安全感寄託在別人身上，才發現力量和愛一直在我自己身上。」

壞特新專輯活動結合靜心與療癒。（壞特工作室提供）

《界線 Boundary》共九首歌整理了壞特多年被壓抑的情緒、模糊的界線與習慣性的忍耐。從小就面對老師們龐大的期待及壓力，讓她長期活在害怕犯錯的壓力裡。她說：「那時候很習慣自我檢視，怕說錯話，也開始學會忍。從小界線就很模糊，讓我長大後遇到問題會迴避、情緒不說，一直壓著。」童年裡她還曾被同學丟掉鞋子、課桌上發現被惡作劇留下的腳印等，她雖會反擊，但多數時間都在提心吊膽中度過。

踏入音樂圈後，她更發現比較與壓力讓自己失去玩音樂的快樂，自我懷疑愈加深刻。她開始正視從小被壓下的情緒，練習分辨「我不喜歡什麼」；第一次決定不再順著他人，而是為自己創作。壞特決定跳脫熟悉的合作體系，主動聯絡不同地區的創作人，真正做自己想做的音樂。壞特說：「有些合作做完後，我會疑惑自己怎麼又回到半推半就的狀態。」於是她開始練習堅定地表達，不再遇到強勢的人就退縮。最終與來自11個不同地方的音樂人共同完成這張作品。

其中專輯收錄的《Namaste》是一首她寫給女性，也寫給自己的歌，壞特笑說：「雖然歌聽起來蠻柔，但這首歌是希望女生兇起來也沒關係。」今年嘻哈圈爭議事件爆發時，她選擇站出來發聲，表示那種不舒服的感覺與界線被踩過的感受，讓她回想起童年的壓抑，讓她意識到必須用自己的方式發聲：「我知道講了會被罵，但我選擇用自己的方式平靜地說。」

專輯發行前夕，壞特將「療癒」與「音樂」結合，舉辦一場「私人活動」，邀請身邊好友共同體驗，活動後參與者的回饋，更讓她獲得許多能量。而這一切源於壞特多年前面臨情緒壓力時的探索，她透露，約5年前開始接觸佛法、催眠等，也嘗試到海邊衝浪：「那段時間狀態很痛苦，回家會突然恐懼，不知道怎麼和自己相處。」後來她透過打坐、內觀，甚至曾在寺廟靜修十幾天，才慢慢把累積的情緒排出，逐漸找回開心的能力。

隨著專輯發行，壞特也將於12／28在Zepp New Taipei舉辦「Whyte 2025 Live Concert Boundary」專場。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

