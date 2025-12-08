自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅宣布60歲拍全裸寫真集 先曝光瘋狂屁屁照

網紅林世偉曾參選山地原住民立委。（翻攝自IG）網紅林世偉曾參選山地原住民立委。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅林世偉曾參選山地原住民立委，也喜歡穿著裙裝搖擺在街上自在舞動身軀，就算露出紅色內褲也無懼他人異樣目光，認為人體很美的他，近日也在社群發文表示，自己明年60歲的時候打算拍全裸寫真集，讓世人看見裸體的美，同時也曝光自己32歲時的全裸照片，只不過林世偉曬了背面，沒曬正面。

林世偉公開自己32歲時的背部裸照。（翻攝自IG）林世偉公開自己32歲時的背部裸照。（翻攝自IG）

林世偉強調，自己要拍全裸寫真集是真的，而且他曬出一張背部全裸的照片，指稱那就是32歲時的他，當時他正面、背面都有留下倩影，無奈礙於社群網路尺度規章，所以就先曬張背面圖。林世偉表示，32歲的他身材很好，還沒有肚子，拍攝正面全裸照的時候，還有六塊腹肌，強調自己曝光的照片沒有修圖，更沒有美顏。

林世偉說「人體很美，裸體跟色情無關」。（翻攝自IG）林世偉說「人體很美，裸體跟色情無關」。（翻攝自IG）

篤信人體之美的林世偉說，「人體很美，裸體跟色情無關」。他認為人生苦短，當然要勇敢做自己、為自己而活，所以他決定用1年時間瘦身減重，靠飲食跟運動回復健美身材，接著明年他就60歲，他相信憑他的自律，一定能減重成功，拍出美美的全裸寫真集。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中