網紅宣布60歲拍全裸寫真集 先曝光瘋狂屁屁照

網紅林世偉曾參選山地原住民立委。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅林世偉曾參選山地原住民立委，也喜歡穿著裙裝搖擺在街上自在舞動身軀，就算露出紅色內褲也無懼他人異樣目光，認為人體很美的他，近日也在社群發文表示，自己明年60歲的時候打算拍全裸寫真集，讓世人看見裸體的美，同時也曝光自己32歲時的全裸照片，只不過林世偉曬了背面，沒曬正面。

林世偉公開自己32歲時的背部裸照。（翻攝自IG）

林世偉強調，自己要拍全裸寫真集是真的，而且他曬出一張背部全裸的照片，指稱那就是32歲時的他，當時他正面、背面都有留下倩影，無奈礙於社群網路尺度規章，所以就先曬張背面圖。林世偉表示，32歲的他身材很好，還沒有肚子，拍攝正面全裸照的時候，還有六塊腹肌，強調自己曝光的照片沒有修圖，更沒有美顏。

林世偉說「人體很美，裸體跟色情無關」。（翻攝自IG）

篤信人體之美的林世偉說，「人體很美，裸體跟色情無關」。他認為人生苦短，當然要勇敢做自己、為自己而活，所以他決定用1年時間瘦身減重，靠飲食跟運動回復健美身材，接著明年他就60歲，他相信憑他的自律，一定能減重成功，拍出美美的全裸寫真集。

