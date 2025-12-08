自由電子報
娛樂 最新消息

「布裘」官司還有得打！老布求償11億下週法庭開戰

布裘離婚官司是落幕了，但財產分配官司還有得打！（法新社）布裘離婚官司是落幕了，但財產分配官司還有得打！（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕布萊德彼特（Brad Pitt）與前妻安吉莉娜裘莉（Angelina Jolie）2016年申請離婚，去年2024年12月31日宣布正式離婚。不過兩人婚前購買的法國酒莊Château Miraval，產權歸屬官司持績進行中。 

最新文件曝光，「老布」布萊德彼特向裘莉求償3500萬美元（約10.8億台幣）。雙方律師在2023年11月往來的e-mail內容，近日被提交至法院，據悉，酒莊是2011年由兩人一起出資約6000萬美元（約18.6億台幣）買下，離婚後則因持分出售問題陷入爭議。裘莉被控違反協議，在未取得老布同意下，單方面將持股出售給Stoli集團旗下品牌Tenute del Mondo，老布律師於2022年提告裘莉，但裘莉否認兩人曾簽下任共同持分的協議。 

根據10月29日提交的最新文件顯示，裘莉律師在信中指出：彼特自己根本提交不出可以佐證的文件，稱其是「自食其果」。 

此外，裘莉律師也提到，彼特曾要求裘莉簽下為期4年的保密條款，內容涉及其私人行為，暗指該NDA（不公開協議）與當年私人飛機事件有關（ 裘莉曾指控彼特於2016年搭乘私人飛機時，對她及子女有言語與肢體失控行為）對此指控，彼特律師則堅稱，NDA只是商業保護措施。

其次，關於裘莉以律師以當事人具有保密特權為由，拒絕提供部分過往通信內容，也讓彼特律師團隊不滿，認為裘莉「濫用特權」，彼特律師也要求法院須強制對方釋出22份文件。

由於雙方一直沒有共識，裘莉律師今向媒體坦言，這起訴訟只是彼特多年來試圖控制並騷擾裘莉的延續。該案預計將於12月17日舉行公開聽證，雙方攻防將移師法庭續戰。

