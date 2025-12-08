林書煒力挺蔡詩萍百馬 完賽前現身陪跑成最暖畫面

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立《婆媳當家》主持人林書煒，12月7日悄悄出現在老公、台北市文化局長蔡詩萍第100場馬拉松終點線前，陪跑最後300公尺，為另一半迎來「百馬里程碑」。

林書煒現身陪跑最後路段，老公因疲憊一度愣神未認出本人。（三立提供）

原先她對外表示因工作無法到場，實則暗中策劃驚喜，直到蔡詩萍拖著近42公里疲憊身軀接近終點時，林書煒突然現身並加入隊伍，讓對方因體力透支一度愣住，甚至差點認不出老婆本人，意外成為現場最溫馨插曲。

翻越42公里後抵終點，蔡詩萍迎來百馬里程碑。（三立提供）

林書煒笑稱「驚喜任務相當成功」，能親眼見證另一半完成百馬，自己情緒也瞬間湧上來，差點泛淚。她透露多年看著丈夫摸黑練跑、凌晨出門、風雨無阻，心裡偶爾替他心疼，但在賽場看到滿場跑者與蔡詩萍的投入，總會再度被感動，「那是一種很誠實面對自己的人生態度」。

林書煒宣布將陪跑下一場10公里，笑稱「現在要開始練了」。（三立提供）

遠在外地求學的女兒蔡中泠第一時間傳訊祝賀，替父親喝采。林書煒也宣布將「正式下場」加入慶祝行列，跑友們將於民雄打貓馬拉松為蔡詩萍舉行百馬慶賀活動，她已答應陪跑最後10公里，笑稱「現在要開始認真練跑」。

