自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林書煒力挺蔡詩萍百馬 完賽前現身陪跑成最暖畫面

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立《婆媳當家》主持人林書煒，12月7日悄悄出現在老公、台北市文化局長蔡詩萍第100場馬拉松終點線前，陪跑最後300公尺，為另一半迎來「百馬里程碑」。

林書煒現身陪跑最後路段，老公因疲憊一度愣神未認出本人。（三立提供）林書煒現身陪跑最後路段，老公因疲憊一度愣神未認出本人。（三立提供）

原先她對外表示因工作無法到場，實則暗中策劃驚喜，直到蔡詩萍拖著近42公里疲憊身軀接近終點時，林書煒突然現身並加入隊伍，讓對方因體力透支一度愣住，甚至差點認不出老婆本人，意外成為現場最溫馨插曲。

翻越42公里後抵終點，蔡詩萍迎來百馬里程碑。（三立提供）翻越42公里後抵終點，蔡詩萍迎來百馬里程碑。（三立提供）

林書煒笑稱「驚喜任務相當成功」，能親眼見證另一半完成百馬，自己情緒也瞬間湧上來，差點泛淚。她透露多年看著丈夫摸黑練跑、凌晨出門、風雨無阻，心裡偶爾替他心疼，但在賽場看到滿場跑者與蔡詩萍的投入，總會再度被感動，「那是一種很誠實面對自己的人生態度」。

林書煒宣布將陪跑下一場10公里，笑稱「現在要開始練了」。（三立提供）林書煒宣布將陪跑下一場10公里，笑稱「現在要開始練了」。（三立提供）

遠在外地求學的女兒蔡中泠第一時間傳訊祝賀，替父親喝采。林書煒也宣布將「正式下場」加入慶祝行列，跑友們將於民雄打貓馬拉松為蔡詩萍舉行百馬慶賀活動，她已答應陪跑最後10公里，笑稱「現在要開始認真練跑」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中