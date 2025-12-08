「金曲魔咒」太強？成團邁入第十年 傻子與白痴憂想說的話越來越少

相隔兩年，傻子與白痴推新EP《在沒有答案的日子裡》。（傻子與白痴提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕去年拿到金曲最佳演唱錄音專輯獎後，今年是傻子與白痴正式成團第10週年，他們帶著最新EP《在沒有答案的日子裡》回到觀眾的眼前，團員們表示，如果第一張專輯《夜長夢少》是對當下感到迷茫的狀態，那《在沒有答案的日子裡》想講的就是「如何與迷茫相處」。

專輯同名單曲找來有「校園文青教主」之稱的163 braces合作，被樂迷稱為「超級夢幻聯動」，163 braces的嗓音乾淨清亮，而主唱維澤的嗓音帶著溫柔脆弱，兩人的聲音對比強烈，放在一起卻意外的有種互相應和之感，維澤說：「當時在寫這首歌時，就覺得需要一個聽感上很清澈的女生，來讓這首歌更有層次。我希望這首歌有種懷舊的、金黃色的感覺，個性迥異的男女聲像是在對彼此傾訴同樣類型的心事。」

而EP中的《一半》則是誠實的形容了團員們現在的狀態：不是高點，也不是低潮，而是介於「中間」那種尷尬又真實的狀態。成軍10年，從18歲到28歲，傻子與白痴這次再度為年輕世代發出共同疑問，維澤坦言：「我們想要找到一個包含過去、現在與未來都可以接受的自己。」

音樂人在拿到金曲獎之後，最直面的壓力通常反映在之後的創作上，維澤表示：「我覺得創作上的壓力不是來自金曲獎，而是擔心自己想說的話越來越少，或者是變得越來越麻木。」運動和創作就是他排解壓力的方式，對於壓力，他十分正向看待，笑說：「這是一個有趣的循環，有創作的壓力就將壓力化為創作，因為創作變得有活力了起來，但發表後又有了壓力，然後又繼續創作…」。

