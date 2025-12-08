自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「金曲魔咒」太強？成團邁入第十年 傻子與白痴憂想說的話越來越少

相隔兩年，傻子與白痴推新EP《在沒有答案的日子裡》。（傻子與白痴提供）相隔兩年，傻子與白痴推新EP《在沒有答案的日子裡》。（傻子與白痴提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕去年拿到金曲最佳演唱錄音專輯獎後，今年是傻子與白痴正式成團第10週年，他們帶著最新EP《在沒有答案的日子裡》回到觀眾的眼前，團員們表示，如果第一張專輯《夜長夢少》是對當下感到迷茫的狀態，那《在沒有答案的日子裡》想講的就是「如何與迷茫相處」。

相隔兩年，傻子與白痴推新EP《在沒有答案的日子裡》。（傻子與白痴提供）相隔兩年，傻子與白痴推新EP《在沒有答案的日子裡》。（傻子與白痴提供）

專輯同名單曲找來有「校園文青教主」之稱的163 braces合作，被樂迷稱為「超級夢幻聯動」，163 braces的嗓音乾淨清亮，而主唱維澤的嗓音帶著溫柔脆弱，兩人的聲音對比強烈，放在一起卻意外的有種互相應和之感，維澤說：「當時在寫這首歌時，就覺得需要一個聽感上很清澈的女生，來讓這首歌更有層次。我希望這首歌有種懷舊的、金黃色的感覺，個性迥異的男女聲像是在對彼此傾訴同樣類型的心事。」

而EP中的《一半》則是誠實的形容了團員們現在的狀態：不是高點，也不是低潮，而是介於「中間」那種尷尬又真實的狀態。成軍10年，從18歲到28歲，傻子與白痴這次再度為年輕世代發出共同疑問，維澤坦言：「我們想要找到一個包含過去、現在與未來都可以接受的自己。」

相隔兩年，傻子與白痴推新EP《在沒有答案的日子裡》。（傻子與白痴提供）相隔兩年，傻子與白痴推新EP《在沒有答案的日子裡》。（傻子與白痴提供）

音樂人在拿到金曲獎之後，最直面的壓力通常反映在之後的創作上，維澤表示：「我覺得創作上的壓力不是來自金曲獎，而是擔心自己想說的話越來越少，或者是變得越來越麻木。」運動和創作就是他排解壓力的方式，對於壓力，他十分正向看待，笑說：「這是一個有趣的循環，有創作的壓力就將壓力化為創作，因為創作變得有活力了起來，但發表後又有了壓力，然後又繼續創作…」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中