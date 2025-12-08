張婷婷扇子揮向薔薔 《決戰性感之癲》全場倒抽氣

「台灣性感代表」薔薔對上「國際性感代表」張婷婷，舞台火花十足。（VieFor提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕短影音平台VieFor昨（7）在西門紅樓舉辦《決戰性感之癲》活動，邀請台灣性感代表「薔薔」林嘉凌與國際性感代表張婷婷首次正面同台，引發大量民眾圍觀。現場從下午一路擠滿粉絲至傍晚，網路笑稱宛如「西門版選前造勢」。

薔薔與張婷婷於西門紅樓同台現身。（VieFor提供）

張婷婷出場氣勢強烈，自帶紅毯風範，並向薔薔丟下：「妳這叫性感 我這個才是國際規格」，挑釁語句，引起全場騷動。薔薔則毫不示弱回應：「台灣性感自己會發光，不用靠扇子打風」，兩人火藥味瞬間升高。其後張婷婷以扇子揮向薔薔頭部，薔薔巧妙閃過並回嗆：「妳小心，我頭比妳扇子還硬。」

張婷婷站上宣傳車沿路喊話。（VieFor提供）

兩方之後展開「西門遊行式掃街」，張婷婷站上宣傳車與助選員FJ234以直播口吻沿路喊話：「要把性感推向國際」，讓路人紛紛駐足圍觀。薔薔則以協力車與步行方式與粉絲互動，沿路握手擊掌並示範招牌姿勢，自稱：「阿姨我不想努力了，我想選性感代表」，吸引大批人潮追隨。

活動最終由薔薔勝出。（VieFor提供）

活動後段出現轉折，無尊突然現身支持薔薔，帶來自家飲品品牌共150杯供現場領取，短時間內被索取一空，再度引發現場擁擠。最終結果由薔薔勝出，象徵性氣球於舞台側升空，現場歡呼聲不斷。薔薔表示「原來性感也可以靠努力」，張婷婷則放話，「下次我一定要把性感帶去聯合國」，雙方仍維持火花，場面熱烈。

