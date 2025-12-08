自由電子報
娛樂 最新消息

《苦盡柑來》李濬榮初戀竟是她！甜蜜擁吻蒼井優獻第一次

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本殿堂級導演山田洋次執導的第91部作品《東京計程車》，邀請了國寶級影后倍賞千惠子與國民偶像木村拓哉擔綱主演，演繹一段笑淚交織的人生悲喜劇。蒼井優在片中飾演倍賞千惠子年輕時期，她在首映會上對導演山田洋次提議：「我們現在有《東京計程車》，但日本還有46個都道府縣，可以繼續拍《大阪計程車》、《新潟計程車》、《北海道計程車》，我想看到木村拓哉繼續在各地開計程車！」木村拓哉也欣然答應，「既然如此，那就出發吧！」

《東京計程車》年輕時期的菫找來大滿貫影后蒼井優（左起）飾演，她對於自己能飾演倍賞千惠子的年輕時期表示非常榮幸。（天馬行空提供）《東京計程車》年輕時期的菫找來大滿貫影后蒼井優（左起）飾演，她對於自己能飾演倍賞千惠子的年輕時期表示非常榮幸。（天馬行空提供）

倍賞千惠子在片中飾演一位年輕時飽受磨難的女性菫，年老又孓然一身的她，決定在前往養老院度過餘生的路上，最後回望記憶中每一個東京角落，因而與木村拓哉飾演的計程車司機，開啟了一段美好旅程。年輕時期的菫找來大滿貫影后蒼井優飾演，這也是蒼井優第6次出演山田洋次的導演作品，對於此次再度加入山田洋次的劇組，她坦言非常開心，同時也對於自己能飾演倍賞千惠子的年輕時期表示非常榮幸，簡直是夢想成真。

蒼井優在《東京計程車》中演繹了菫年輕美好的無果初戀、充滿隱忍與壓抑的婚姻生活，以及因命運捉弄而招致的艱苦磨難。（天馬行空提供）蒼井優在《東京計程車》中演繹了菫年輕美好的無果初戀、充滿隱忍與壓抑的婚姻生活，以及因命運捉弄而招致的艱苦磨難。（天馬行空提供）

蒼井優在片中演繹了菫年輕美好的無果初戀、充滿隱忍與壓抑的婚姻生活，以及因命運捉弄而招致的艱苦磨難，她的演出成功展現了昭和時代女性的溫柔與頑強。其中，她與近年以《苦盡柑來遇見你》、《我們的浪漫電影》等韓劇深植人心的韓國男星李濬榮上演的浪漫初戀，更是令觀眾印象深刻，兩人快樂地在舞池跳舞、擁吻，最終卻因大時代因素而從此分隔兩地，再也無緣再見，令人不勝唏噓。

蒼井優（左）與李濬榮在《東京計程車》共譜戀曲，令觀眾印象深刻。（天馬行空提供）蒼井優（左）與李濬榮在《東京計程車》共譜戀曲，令觀眾印象深刻。（天馬行空提供）

首次挑戰演出日本電影的李濬榮表示，「多虧山田洋次導演對情感的細膩掌握，我很自然就投入角色。」導演山田洋次也爆料，李濬榮知道自己將與女神蒼井優有親密吻戲時，一度很緊張，但是當真正開拍時，立刻很專業地完全投入演出。《東京計程車》將於12月24日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
