娛樂 亞洲

35歲男主播陳屍家中 法醫檢測：體內有毒物

泰國8頻道新聞台男主播納塔伍特陳屍家中。（翻攝自臉書）泰國8頻道新聞台男主播納塔伍特陳屍家中。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕泰國8頻道新聞台男主播納塔伍特（Nattawut Ponglangka）上月29日陳屍家中，得年35歲。詭異的是，納塔伍特前一晚還主持節目，絲毫看不出有異狀，沒想到隔日就爆出死訊，許多觀眾都難以接受。根據泰國警方初步調查結果顯示，納塔伍特的死因可能是心律不整，但法醫進一步相驗後，證實納塔伍特體內含有氰化物，是一種俗稱山埃（無機氰化物）的毒物。

納塔伍特前一晚還正常錄節目，同時與同事吃消夜。（翻攝自臉書）納塔伍特前一晚還正常錄節目，同時與同事吃消夜。（翻攝自臉書）

前一晚和納塔伍特一起主持節目的主播薩拉瓦特（Sarawat Kijpani）曬出一張兩人合照，悲戚寫下：「安息吧，太震驚了。沒想到是真的，很多人都問我納塔伍特去世的消息，我只知道他睡著後就再也沒有醒過來了」。

納塔伍特當日結束工作時看起來心情很好。（翻攝自臉書）納塔伍特當日結束工作時看起來心情很好。（翻攝自臉書）

根據泰國媒體報導，初步調查死因為心律不整，法醫相驗後發現體內含有毒物，故不排除任何可能性。新聞主播普塔（Phuttha Apiwan）曾在節目中還原事件過程，他表示納塔伍特凌晨2點左右下班回家，之後與8頻道同事等5人聚在一起吃東西，當時他的心情看起來不錯，和朋友們一起聊天到凌晨5點，之後友人才陸續離開。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

