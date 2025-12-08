自由電子報
娛樂 最新消息

《飢餓遊戲》拋震撼彈！峮峮因「身體因素」正式畢業

峮峮自《飢餓遊戲》正式畢業，告別多年固定班底身分。（翻攝自IG）峮峮自《飢餓遊戲》正式畢業，告別多年固定班底身分。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《飢餓遊戲》今（8）無預警拋出震撼彈，節目組宣布固定班底峮峮正式「畢業」，並表示過去在處理峮峮請假、面對輿論時應對不周，向本人及支持者致歉，消息一出引發大量粉絲不捨。

據節目組說明，峮峮其實在約一年前即因健康狀況提出想離開，製作單位考量多年間的合作情誼，才希望她先以「請假」方式休息、調整身體。然而這段期間因對外資訊傳遞不明確，反讓外界產生誤解，甚至演變成網路攻擊。製作單位在聲明中直言︰「當網路暴力發生時，我們也沒有第一時間替她澄清、替她擋下，讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。對此，製作單位衷心感到抱歉。我們會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。」

《飢餓遊戲》宣布峮峮畢業，並向她及粉絲致歉。（翻攝自IG）《飢餓遊戲》宣布峮峮畢業，並向她及粉絲致歉。（翻攝自IG）

多次討論後，決定讓峮峮卸下固定班底身分、專心休養。節目組感性回顧她從初登場的青春模樣，一路成長為成熟發光的女藝人，並提到：「《飢餓遊戲》一路看著她，從青澀的小女生，慢慢成長為能獨當一面、耀眼發光的女明星。這一路上，我們陪著她——而她也陪著我們、陪著所有觀眾一起成長。」同時也留下一扇門，溫柔喊話盼她日後常回家，許多觀眾湧入留言區表達不捨與祝福。

