《孤獨搖滾！》小孤獨、喜多前進大港開唱！團結Band確定參戰粉絲嗨翻

人氣動畫《孤獨搖滾！》劇中樂團「團結Band」確定參戰2026大港開唱。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣音樂盛典「大港開唱」將於明年（2026）3月21、22日在高雄駁二藝術特區盛大登場，今（8日）官方宣布重大消息，將邀請人氣動畫《孤獨搖滾！》中分別聲演後藤一里（小孤獨）和喜多郁代的聲優青山吉能與長谷川育美兩人偕樂手登台表演。

動畫《孤獨搖滾！》故事描述喜愛吉他的女高中生「後藤一里」，有著組樂團的夢想，卻因為個性陰沉、不擅與人來往，始終無法實現願望。某天放學後，她被急徵吉他手的伊地知虹夏發現，加入了「團結Band（結束バンド）」，開始在Live House展開音樂活動，並與夥伴們共同組團演出、成長。

請繼續往下閱讀...

本次大港開唱演出由青山吉能（聲演後藤一里）與長谷川育美（聲演喜多郁代）攜手日本頂尖樂手三井律郎（吉他）、生本直毅（吉他）、高間有一（貝斯）、比田井修（鼓手）登台出演，這將會是團結Band（結束バンド）首次在海外音樂祭的現場演出，令粉絲們直呼「不敢置信！」紛紛表示期待不已。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法