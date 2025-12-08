鳥巢演唱會花2千3百萬！寇乃馨險賠房卻說沒關係 黃國倫哭了

寇乃馨逼黃國倫寫手寫悔過書，婚姻甜蜜靠厚厚一疊維繫。（中天電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》本週推出「風不平浪不靜的演藝圈，你們的婚姻還撐得下去嗎？」，黃國倫、寇乃馨與哈孝遠夫妻檔分享婚姻中的甜與苦，現場笑聲與火花齊飛。

黃國倫提到，只要犯錯就會被寇乃馨要求手寫悔過書，不能簡訊帶過，「乃馨就是一個小女生，她喜歡可愛、幼稚的東西。」寇乃馨坦言，這是為避免同樣的錯再次重演，也成為兩人獨有的甜蜜默契：「我們家的悔過書厚厚一疊，但他願意放下驕傲為我做這些，我知道很傻，可是這種傻就是甜蜜。」

請繼續往下閱讀...

聊到婚姻支持，黃國倫感謝寇乃馨一路陪伴，提到人生首場售票演唱會就挑戰鳥巢，製作費高達約2千3百多萬人民幣，贊助與主辦陸續退出，兩人甚至準備賣房承擔風險。寇乃馨回憶塞滿8成觀眾那晚的感動，演出後更親手手工製作兩個月的立體卡片相冊，「把鳥巢所有美好都記錄下來」，讓黃國倫一看秒落淚。

哈孝遠瞞婚十年，岳母66萬支票被他全花掉。（中天電視提供）

另一邊，哈孝遠分享老婆瑄瑄為他做健康早餐，長途飛行回家仍一早送小孩上課又備餐，讓他十分感動，結果瑄瑄卻突然眼淚決堤問：「我飛那麼累，你為什麼不送小孩上學？」讓全場笑翻。

更爆笑的是，哈孝遠自曝瞞了老婆多年，岳母曾送上66萬元支票，他立刻兌現使用，甚至把剩餘款項買了60多萬名錶，只花約2萬6替瑄瑄買生日精品零錢包，令瑄瑄傻眼又氣炸：「當時還以為他突然浪漫！」兩人鬥嘴不斷，婚姻真相全被挖出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法