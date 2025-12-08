等4年才發片！冰球樂團認了大吵：不排除解散

icyball冰球樂團舉辦《我很抱歉》搶聽會。（何樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣夯團「icyball」冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手 Nelson、鼓手士捷組成，時隔4年推出第三張專輯《我很抱歉》，今天舉辦搶聽會，播完新歌《有點喜歡》後，王自爆很欣賞韓國女團aespa成員Winter，近來Ｗinter與BTS柾國爆出緋聞，他自嘲：「我有點難過，所以感冒一直沒有好。」

icyball冰球樂團推出第三張專輯《我很抱歉》。（何樂提供）

冰球出道以來人氣不斷上漲，不過團員們私下竟也在默默追星，王很喜歡aespa的Winter，被問到Winter與BTS柾國的交往傳聞，王說：「如果這件事情是真的，我可以接受。」笑說看到新聞的當下覺得很「合理」，還說當偶像很辛苦，自己照顧不到Winter，有人照顧她很好，「麻煩他（柾國）照顧。」被團員吐槽「竟然麻煩柾國」。

請繼續往下閱讀...

已婚的Nelson也被爆喜歡aespa的Karina，老婆知不知道這件事？他笑說老婆喜歡SJ的東海、之前則是玄彬，「我直接放棄了，她的手機桌布根本都不是我。」

icyball冰球樂團推出第三張專輯《我很抱歉》。（何樂提供）

新專輯取名《我很抱歉》，除了要對苦等多時的歌迷說聲道歉，團員也認了籌備期間沒時間好好陪伴家人感到很愧疚，Nelson還常常冷落了老婆，雖然老婆能理解音樂產業的工作性質，但仍不免會抱怨，最近終於發片，Nelson鬆口：「我有一直煮飯給她吃當補償。」

團員們從高中就認識，因為對彼此太熟悉，吵起架都不留情面，士捷笑說根本是三天一小吵、五天一大吵，一言不合大家就約出來「踹共」，也曾經吵到單曲差點發不出來，但幸好都有人會出來當和事佬，不過王仍表示團體有解散的可能，「沒有排除過這個可能啊，就是漂亮的轉身。」認為在這個消極的時代，什麼事都可能發生。

icyball冰球樂團推出第三張專輯《我很抱歉》。（何樂提供）

冰球先前曾與宋芸樺合作《不小心》、與温嵐合作《一個吻的時間》，兩首歌都很紅，之後還想「集郵」哪些女星？王形容玩團就像是大家一起搭交通工具，剛好可以收集大家的童年願望、小時候的女神，提到「夢想清單」，他們說若是「周董」周杰倫能夠出現在他們MV中任何一個畫面就心滿意足。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法