自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

等4年才發片！冰球樂團認了大吵：不排除解散

icyball冰球樂團舉辦《我很抱歉》搶聽會。（何樂提供）icyball冰球樂團舉辦《我很抱歉》搶聽會。（何樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣夯團「icyball」冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手 Nelson、鼓手士捷組成，時隔4年推出第三張專輯《我很抱歉》，今天舉辦搶聽會，播完新歌《有點喜歡》後，王自爆很欣賞韓國女團aespa成員Winter，近來Ｗinter與BTS柾國爆出緋聞，他自嘲：「我有點難過，所以感冒一直沒有好。」

icyball冰球樂團推出第三張專輯《我很抱歉》。（何樂提供）icyball冰球樂團推出第三張專輯《我很抱歉》。（何樂提供）

冰球出道以來人氣不斷上漲，不過團員們私下竟也在默默追星，王很喜歡aespa的Winter，被問到Winter與BTS柾國的交往傳聞，王說：「如果這件事情是真的，我可以接受。」笑說看到新聞的當下覺得很「合理」，還說當偶像很辛苦，自己照顧不到Winter，有人照顧她很好，「麻煩他（柾國）照顧。」被團員吐槽「竟然麻煩柾國」。

已婚的Nelson也被爆喜歡aespa的Karina，老婆知不知道這件事？他笑說老婆喜歡SJ的東海、之前則是玄彬，「我直接放棄了，她的手機桌布根本都不是我。」

icyball冰球樂團推出第三張專輯《我很抱歉》。（何樂提供）icyball冰球樂團推出第三張專輯《我很抱歉》。（何樂提供）

新專輯取名《我很抱歉》，除了要對苦等多時的歌迷說聲道歉，團員也認了籌備期間沒時間好好陪伴家人感到很愧疚，Nelson還常常冷落了老婆，雖然老婆能理解音樂產業的工作性質，但仍不免會抱怨，最近終於發片，Nelson鬆口：「我有一直煮飯給她吃當補償。」

團員們從高中就認識，因為對彼此太熟悉，吵起架都不留情面，士捷笑說根本是三天一小吵、五天一大吵，一言不合大家就約出來「踹共」，也曾經吵到單曲差點發不出來，但幸好都有人會出來當和事佬，不過王仍表示團體有解散的可能，「沒有排除過這個可能啊，就是漂亮的轉身。」認為在這個消極的時代，什麼事都可能發生。

icyball冰球樂團推出第三張專輯《我很抱歉》。（何樂提供）icyball冰球樂團推出第三張專輯《我很抱歉》。（何樂提供）

冰球先前曾與宋芸樺合作《不小心》、與温嵐合作《一個吻的時間》，兩首歌都很紅，之後還想「集郵」哪些女星？王形容玩團就像是大家一起搭交通工具，剛好可以收集大家的童年願望、小時候的女神，提到「夢想清單」，他們說若是「周董」周杰倫能夠出現在他們MV中任何一個畫面就心滿意足。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中