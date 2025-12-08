自由電子報
娛樂 最新消息

李燕「戲癮爆發」重出江湖 結婚2年調教老公「直男變浪漫男」

李燕2年沒拍戲，今（8日）宣布加盟新東家「齊石」。（記者王文麟攝）李燕2年沒拍戲，今（8日）宣布加盟新東家「齊石」。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李燕2年沒拍戲，今（8日）宣布加盟新東家「齊石」，她過去是三立當家花旦，拍過不少經典八點檔，3年前拍完《一家團圓》淡出戲劇圈，全心投入自創保養品牌，沒想到越做越順，今年的雙11，還創下品牌7年來營收新高。

李燕笑說：「這CEO，這半年很閒，生意還不錯，11月創這7年來新高……公司都有人，其實我不需要在公司待這麼久，時間就騰出來了，在家跟我老公互看也不是辦法。」她的戲癮又被喚醒，加上媽媽沒戲可追，讓她終於下定決心復出。

李燕招認，媽媽真的是大功臣：「我媽很可憐，她只看我演的八點檔，凌晨12點跟清晨5點都要起床看，我最近一次的錄影是去實境節目《花甲少年趣旅行》，她不知看了重播多少次。」還笑說跟謝承均一樣，都是「為了媽媽而拍戲」。

其實，李燕早在兩年前就悄悄觀察業界動向，她當時已鎖定了齊石，因為齊石旗下的丁寧得金馬女配、鍾欣凌拿2座金鐘戲后，「欣凌姐最近的戲，每一種角色的個性都可以挑戰，我就覺得『我要來找這間公司』」，沒想到她一忙周年慶就忘了簽約，拖著拖著竟然拖了2年，直到今年9月底才正式簽下。

久未面對大陣仗媒體，李燕忍不住緊張：「昨晚真的睡不著，一直翻來翻去，想著記者會要講什麼？真的太久沒有這樣的場合了。」為了「吸引不同角色」，她特別畫上濃濃的煙燻妝，打趣說：「公司覺得我長得太善良……希望我長得壞一點。」

李燕是自創保養品牌的CEO，她也坦言很怕自己「不小心又變CEO」，笑說：「去開會的時候，老闆會提醒我『妳那個CEO的神情又出來了』，我就是喜歡指使別人、下指導棋，可是演員要廣聽大家的意見。」她努力去適應、調整，「不一樣的環境，當演員就是得去配合整個TEAM，我自己也要調整，給自己一些心理建設」。

至於復出老公支不支持？李燕笑得很大聲：「我覺得他應該超開心，自由了！」兩人再婚2年多，老公「新店陳大少」陳茂榮已被她調教得越來越浪漫，她甜笑分享上個月的生日驚喜：「我老公突然穿著睡衣從吧台跳出來……他以前是直男，但為了活下去變得非常浪漫。」還補上一句經典金句：「這個婚結對了。」

談到接下來想演的角色，李燕說：「我想演很醜、很搞笑的，女打仔可以，殺人犯最好，要變態的那種。」可否接光頭？她自嘲小時候坐螃蟹車不小心摔到水溝，「右腦勺凹一個洞」，但為了喜歡的角色，她說：「剃光頭也不是不可以啦！」

外界好奇她會不會回八點檔？李燕表示不排斥，但希望能跳脫以往路線：「八點檔其實很能快速養成一個人快速進入狀態。」

