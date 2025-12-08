自由電子報
娛樂 電視

女星爆小三挑情趣內衣「廁所開搞」 稱神似王思佳遭本尊打臉

小姐不熙娣暢聊抓包另一半偷吃的驚人過程。（東森綜合台提供）小姐不熙娣暢聊抓包另一半偷吃的驚人過程。（東森綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕東森綜合《小姐不熙娣》最新一集主題為「社群一滑破案率百分百？！你還在掰理由我已抓出真相！」，來賓包括王思佳、安歆澐、陳依依，以及班底朱琦郁、張琳，現場聊起抓包另一半偷吃的驚悚經驗。

其中，安歆澐繼上次錄影帶著女兒出現，卻意外被孩子童言童語爆料：「爸爸在跟別的女生談戀愛」後，近期也公開婚變，揭露丈夫外遇與家暴內幕。

安歆澐表示，丈夫與小三是在一次家庭露營認識，第一天就「出事」，她卻完全不知情。起初只是覺得對方行為怪異，會刻意去探某位女性朋友的班，甚至能「事先知道」小三的車子會出現在哪，讓她心生警覺。

直到某天半夜，她拿丈夫手機看孩子照片，手機突然跳出小三曖昧訊息：「你在幹嘛？」她心臟瞬間停了一拍，點開後更看見兩人互相傳情話、挑情趣內衣，崩潰形容：「像被電擊一樣，撕心裂肺。」她立刻叫醒丈夫質問「到底是怎麼搭上的？」對方竟回：「是她先撩我的。」還透露小三曾放話「就算你有家庭、有小孩，也不是不能怎樣啊。」甚至在廁所發生關係，讓薔薔聽到氣到直喊：「好噁喔，我要吐了啦！」

安歆澐抓包老公與小三互傳情話，公園談判遭小三嗆「就是喜歡他」。（東森綜合台提供）安歆澐抓包老公與小三互傳情話，公園談判遭小三嗆「就是喜歡他」。（東森綜合台提供）

更令人傻眼的是，小三同樣已婚。雙方夫妻曾約在公園談判，她直接問：「你們是真愛？還是怎樣？不是說不要再聯絡了？」結果小三理直氣壯回嗆：「怎樣，我就是打給他啊！我就是喜歡他啊！」一旁小三的丈夫聽完怒不可遏，把帽子直接甩上椰子樹，現場笑翻，王思佳吐槽：「應該甩在小三臉上啦！」眾人紛紛敲碗想看小三長相，安歆澐大方公開照片後，王思佳皺眉喊：「這樣妳還說像我？」而安歆澐為挽救婚姻多次嘗試溝通，換來的卻是家暴，甚至曾遭勒到昏厥。她曝光傷勢照後全場震驚，Sandy心疼落淚，眾人也暖喊：「妳真的很勇敢。」她呼籲女性切勿忽視第六感，「千萬不要忽略身為正宮的第六感！」

王思佳「通靈」抓包男友偷吃。（東森綜合台提供）王思佳「通靈」抓包男友偷吃。（東森綜合台提供）

王思佳也分享「通靈破案」經驗，笑稱某天滑手機突然聽見聲音提醒：「去看一下桌子。」派翠克當場吐槽「聽起來超不合理」，但她照做後竟真的在桌上發現一張電話卡，她撥號後對方是女性，甚至知道她是男友的女友，讓她只淡定問：「該不會妳也是吧？」更扯的是，該女子還幫男方送換洗衣物。男友回家後她質疑對方，男友卻甩鍋稱：「她就喜歡我，我能怎麼辦？」來賓狂喊「自信哪來的？」、「根本是渣男台詞！」本集於今（8日）晚間10點在東森綜合32頻道播出。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

