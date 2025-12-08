自由電子報
娛樂 亞洲

張柏芝陷合約風波 開庭崩潰：對我不公平

張柏芝今早現身香港高等法庭。（翻攝自微博）張柏芝今早現身香港高等法庭。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港女星張柏芝陷入合約風波，前經紀人余毓興及所屬公司對張柏芝提告，指控他收下超過4千萬港幣（約新台幣1.6億元）預支片酬後，並未履行拍攝電影與經紀合作相關義務，雙方鬧上法庭，前經紀人及所屬公司向張柏芝求償至少1276萬港幣（約新台幣5300萬元），並要求她交代收入帳目。今（8）張柏芝到庭說明，一度情緒崩潰大喊：對我很不公平。

張柏芝深陷合約風波，恐面臨巨額賠償。（翻攝自微博）張柏芝深陷合約風波，恐面臨巨額賠償。（翻攝自微博）

張柏芝今早8點30分左右抵達香港高等法院，身穿駝色大衣戴著墨鏡與口罩並梳起包頭的她，明顯情緒緊張，不斷翻看資料。開庭前，張柏芝坐上證人席，多次試圖集中精神，庭訊過程中，原告律師對她兩份聲明內容矛盾處提問，張柏芝多以「不記得」搪塞，甚至反駁、答非所問，法官要她專心聽清楚問題，回答的時候除了「同意」、「不同意」，其他的話都不必說。當原告律師問及細節處，張柏芝情緒崩潰，當庭哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！後面的媒體給我壓力，所有事情都是假的！」場面失控。

張柏芝在法庭上一度情緒崩潰，大喊對她不公平。（翻攝自微博）張柏芝在法庭上一度情緒崩潰，大喊對她不公平。（翻攝自微博）

稍後張柏芝冷靜了一段時間，表示自己情緒已平復，可以繼續作證。她強調多年來自己的合約都是由私人助手兼經紀人周靜儀負責，因此原告所提出的「全球獨家經紀合約」文件上簽名不是張柏芝本人，對於相關疑慮，香港法庭部分表示案件將持續審理，外界也關心後續發展。

