自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了

趙震雄黑料一籮筐。（資料照，記者潘少棠攝）趙震雄黑料一籮筐。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。

《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟然朝A的臉部扔冰塊，是導演、其他演員及工作人員上前勸阻才告一段落。不僅如此，受害者還有演員B、C以及經紀人D、E也都聲稱自己被拳打腳踢，經紀人F更說：「過去是個問題，到現在還是個問題，這就是問題吧。」

不過除此之外，電影導演許哲（허철）也在臉書寫道，自己在2014年被趙震雄無緣無故用拳頭揍臉，且在短時間被打了很多下，結果大家出來勸架，趙震雄突然哭了，讓許哲覺得很荒唐，「我是第一次見到這位演員，我完全無法理解。」事後他透過經紀人要求道歉，趙震雄說不記得了，之後也沒道歉。不過針對這些暴力事件，經紀公司Saram表示因為趙震雄已經引退，所以很難回應。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中